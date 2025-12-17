“Прозорість перестала бути пріоритетом для уряду”: голова АМЕУ про концесію порту Чорноморська

Голова Асоціації міжнародних експедиторів України (АМЕУ) рішення Кабінету міністрів відкласти обов’язкове використання системи Prozorro для конкурсів державно-приватного партнерства (ДПП) є тривожним сигналом для бізнесу та міжнародних партнерів. Відповідну думку експерт висловив у коментарі для Liga.Net.

Як зазначає видання, рішення уряду щодо Prozorro з’явилося саме напередодні ймовірного старту масштабного проєкту — передачі в концесію терміналів порту “Чорноморськ” терміном на 40 років. Постанова Кабміну відтерміновує обов’язковість електронних торгів для великих концесійних об’єктів аж до 2027 року. Фактично це відкриває “ручний” режим передачі стратегічних державних активів інвесторам без публічної конкуренції на майданчику Prozorro.

У Міністерстві економіки не відповіли на запит LIGA.net щодо причин ухвалення резонансного рішення, пославшись на коротке офіційне пояснення, розміщене на сайті. У роз’ясненні наголошується, що впровадження Prozorro відкладається через необхідність розробки 30 підзаконних нормативно-правових актів. Проте, невідомо, на якому етапі наразі розробка цих документів. В уряді запевняють: “Після забезпечення технічної готовності електронної торгової системи проведення концесійних конкурсів у Prozorro буде забезпечене у повному обсязі”.

Однак експерти та представники профільного бізнесу ставлять під сумнів виключно технічну природу цієї затримки. Віктор Берестенко наголошує, що виключення прозорих механізмів з процедури відбору — це не питання неготовності системи, а свідома зміна курсу. Особливо гостро це питання постає зараз, коли на кону стоїть доля одного з найбільших портів країни.

Уряд очікує, що інвестор вкладе сотні мільйонів доларів у порту, а державний бюджет за час дії угоди отримає понад $1,1 млрд. Утім, експерти галузі скептично оцінюють реалістичність цих планів. Головна перепона — війна та відсутність безпекових гарантій.

“Сьогодні немає реальних інвесторів, готових вкладати кошти в інфраструктуру на 40 років в умовах щоденних атак, нестабільності та відсутності гарантій”, — зазначає голова АМЕУ.

Додатковим фактором невизначеності є геополітична ситуація. Ексзаступник міністра економіки Павло Кухта зауважує, що умови використання акваторії Чорного моря та логістичні маршрути можуть кардинально змінитися після підписання мирної угоди між Україною та РФ.

“Якщо війна закінчиться в найближчий рік, рівень безпеки в Чорному морі буде іншим, а вантажопотоки — переорієнтуються”, — зазначає Кухта.

Як зазначає Liga.Net, Україна вже має досвід портових концесій, який наразі важко назвати успішним. Проєкти в портах “Ольвія” та “Херсон”, розпочаті у 2020 році, фактично зупинені через бойові дії. Ситуацію в Херсонському порту концесіонери взагалі характеризують як катастрофічну і вимагають перегляду умов угоди.

Попри ці аргументи та ризики, уряд наполягає на наявності попиту. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко ще у вересні повідомляла, що понад 40 провідних міжнародних операторів нібито заявили про готовність долучитися до проєктів в Україні.

Проте, за словами голови Асоціації міжнародних експедиторів України Віктора Берестенка, галузь досі не побачила жодного підтвердження заявленої “високої зацікавленості” іноземних інвесторів.





