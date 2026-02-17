В Одесской области полиция разоблачила схему незаконного получения средств с пациентов за медицинскую помощь, которая должна была быть бесплатной, нанеся гражданам и государству почти 3,5 миллиона гривен убытков.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Чиновники одной из больниц области заставляли пациентов покупать медицинские изделия, стоимость которых уже была заложена в финансирование по программе медицинских гарантий, говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что во время подготовки к офтальмологическим операциям пациентам сообщали о "необходимости" самостоятельно приобрести искусственные хрусталики. На самом деле расходные материалы, включая импланты, должны были предоставляться бесплатно за счет государства.

Несмотря на это, больница подавала отчетные документы в Национальную службу здоровья Украины и получала возмещение за уже оплаченные пациентами медицинские изделия.

В ходе расследования выяснено, что стоимость одного искусственного хрусталика могла достигать нескольких десятков тысяч гривен. Всего в результате реализации схемы пациенты вынуждены были заплатить почти 3,5 млн грн за то, что должны были получить бесплатно.

По собранным доказательствам бывшему исполняющему обязанности генерального директора медицинского учреждения сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Сейчас проверяется возможная причастность других лиц к этой схеме.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до трех лет, а также штраф.

