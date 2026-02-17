"Укрпочта" завершила второй аукцион на Прозорро.Продажи по продаже 716 единиц списанного транспорта советского и постсоветского периода и получила 9 миллионов гривен.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

По его словам, проданный траспорт представлен от ГАЗ-52 1979 года с Полтавщины до грузовика Volvo FH12, преодолевшего почти 2,9 миллиона километров, - расстояние, соизмеримое с несколькими путешествиями к Луне и обратно.

Он отметил, чтосредний пробег каждой машины составлял около 470 тысяч километров, а физический износ автопарка достигал 96%.

Смелянский напомнил, что "Укрпочта" как предприятие, в котором акционер - государство, не имеет права бесплатно передавать списанное имущество - оно может реализовываться только через открытые аукционы.

Он подчеркнул, что часть авто приобретена соответствующими организациями и будет использована на запчасти для нужд армии и волонтерских инициатив, позволяя списанному транспорту фактически продолжить службу - уже в другом качестве, там, где это сейчас критически необходимо.

"У нас осталась последняя партия - где-то 250 авто, на продажу которых мы сейчас получаем разрешение акционера, и с огромным удовольствием вскоре начнем последний аукцион по продаже этих раритетов", - сообщил гендиректор.





Напомним:

С начала полномасштабной войны "Укрпочта" потеряла 418 автомобилей, из них 281 авто было потеряно в 2022 году во время временной оккупации врагом территорий Украины.

Источник