Виконавчий директор Hyatt Томас Пріцкер іде у відставку після публікації матеріалів про контакти з Епштейном

Готельний магнат Томас Пріцкер йде у відставку з посади виконавчого директора Hyatt Hotels після оприлюднення нових документів Міністерства юстиції США, які деталізують його контакти з Джеффрі Епштейном.

Деталі

75-річний Пріцкер заявив у зверненні, оприлюдненому в понеділок, що припустився «жахливої помилки», підтримуючи контакт із Епштейном та його подругою Гіслейн Максвелл. Він визнав, що мав раніше дистанціюватися від них. Бізнесмен засудив їхні дії та висловив співчуття жертвам.

У службовій записці Пріцкер зазначив, що його відхід дасть змогу здійснити «належну передачу повноважень».

Пріцкер обіймав посаду виконавчого директора з 2004 року. Рада директорів Hyatt призначила чинного президента і генерального директора Марк Гопламазяна новим головою ради з негайним набуттям повноважень. Пріцкер збереже керівну роль у сімейній інвесткомпанії Pritzker Organization, де він є виконавчим головою.

Контекст

Родина Пріцкерів – одна з найвпливовіших у Чикаго. До неї належить губернатор штату Іллінойс Джей Бі Пріцкер та колишня міністерка торгівлі США Пенні Пріцкер. Hyatt – одна з найбільших готельних мереж у світі, що управляє та франчайзує сотні об’єктів у десятках країн.

Як писала WSJ у 2023 році, Пріцкер був частим гостем у таунхаусі Епштейна. Нещодавно оприлюднені Мін’юстом документи свідчать про зустрічі та листування між Пріцкером і Епштейном упродовж кількох років, зокрема про заплановані зустрічі у 2018 році, а також про комунікацію з Максвелл.

Серед документів – листування 2003 року, в якому Максвелл описувала список гостей вечері та зазначала, що п’ять моделей працюватимуть офіціантками. У відповідь Пріцкер запропонував, щоб запрошені гості виконували роль обслуги, а моделі були серед гостей, написавши, що «так буде значно веселіше».

Епштейн, засуджений за сексуальні злочини, помер у 2019 році в тюрмі Нью-Йорка, де очікував суду у справі про торгівлю людьми; смерть була визнана самогубством. Максвелл відбуває 20-річний тюремний термін за допомогу в залученні та вербуванні неповнолітніх дівчат.

Головне: Родина Пріцкерів – одна з найвпливовіших у Чикаго. До неї належить губернатор штату Іллінойс Джей Бі Пріцкер та колишня міністерка торгівлі США Пенні Пріцкер. Hyatt – одна з найбільших готельних мереж у світі, що управляє та франчайзує сотні об’єктів у десятках країн.

Источник