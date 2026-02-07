У Римі зафарбували фреску янгола з обличчям прем'єрки Італії Джорджі Мелоні

У римській базиліці Святого Лаврентія-ін-Лучина зафарбували обличчя янгола, яке після реставрації відвідувачі почали порівнювати з прем'єр-міністеркою Італії Джорджу Мелоні. Рішення ухвалив настоятель храму після публічного й політичного скандалу, повідомляє Reuters.

Фреска розташована в каплиці церкви в центрі Рима, неподалік урядових будівель. Один із двох янголів отримав риси, майже ідентичні 49-річній очільниці італійського уряду. На зображення звернула увагу газета la Repubblica у суботу, після чого ситуація викликала обурення в опозиції та роздратування у церковному середовищі.

Коли храм відкрили, обличчя вже було зафарбоване, а фігура янгола залишилася без голови.

"Я від початку казав: якщо це зображення викликатиме розбіжності, ми його приберемо. Була ціла черга людей, які прийшли подивитися на це замість того, щоб слухати месу або молитися. Це було неприйнятно", — заявив настоятель Даніеле Мікелетті.

Реставратор Бруно Валентінетті, автор розпису 2000 року, заявив, що його попросили зафарбувати обличчя на вимогу Ватикану. У Святому Престолі це не коментували. Римська дієцезія пообіцяла оприлюднити офіційну позицію пізніше.

Кардинал Бальдо Рейна, вікарій Римської дієцезії, ще в суботу висловив занепокоєння через інцидент й наказав розпочати перевірку, Він заявив, що сакральне мистецтво не можна використовувати або експлуатувати в такий спосіб. Про перевірку також оголосило Міністерство культури Італії.

Сама Джорджа Мелоні відреагувала іронічно. Вона опублікувала фото фрески в Instagram з підписом: "Ні, я точно не схожа на янгола", додавши смайлик зі сміхом.

Фреска не має охоронного статусу як пам'ятка культурної спадщини. За словами настоятеля, Валентінетті залучили до реставрації через пошкодження розпису водою.

