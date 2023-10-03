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Сьогодні, 10:00

ІТАЛІЯ ПІДПИСАЛА ДОГОВІР ПРО ВІДНОВЛЕННЯ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ ОДЕСИ. ФОТО

Категорія: Новини / Події

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Італія підписала договір з Україною про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі. 

Про це під час відеоконференції з мером Одеси Геннадієм Трухановим заявив заступник голови Ради Міністрів та Міністр закордонних справ Італійської Республіки пан Анто́ніо Таяні.

«Я вдячний Італії, яка відіграла ключову роль в тому, щоб Одеса була в ЮНЕСКО. Так само, як вся Одеса дякує уряду та народу Італії за допомогу у відновленні міста після російських обстрілів», - сказав Геннадій Труханов.


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