ІТАЛІЯ ПІДПИСАЛА ДОГОВІР ПРО ВІДНОВЛЕННЯ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ ОДЕСИ. ФОТО

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Італія підписала договір з Україною про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі.
Про це під час відеоконференції з мером Одеси Геннадієм Трухановим заявив заступник голови Ради Міністрів та Міністр закордонних справ Італійської Республіки пан Анто́ніо Таяні.
«Я вдячний Італії, яка відіграла ключову роль в тому, щоб Одеса була в ЮНЕСКО. Так само, як вся Одеса дякує уряду та народу Італії за допомогу у відновленні міста після російських обстрілів», - сказав Геннадій Труханов.