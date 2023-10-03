ІТАЛІЯ ПІДПИСАЛА ДОГОВІР ПРО ВІДНОВЛЕННЯ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ ОДЕСИ. ФОТО

Італія підписала договір з Україною про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі.

Про це під час відеоконференції з мером Одеси Геннадієм Трухановим заявив заступник голови Ради Міністрів та Міністр закордонних справ Італійської Республіки пан Анто́ніо Таяні.



