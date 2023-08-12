Дорогі брати та сестри! 20 днів тому трапилася страшна трагедія у нашому Спасо-Преображенському кафедральному соборі. За цей період ми майже завершили підготовчі ремонтні роботи даху собору, а також підготовили все для того, щоб законсервувати собор. Адже, якщо цього не зробити - дощі нанесуть дуже серйозні пошкодженя собору. У нижньому храмі теж майже завершилися роботи, а саме: були вставлені нові вікна, які вибиті через вибухову хвилю, а також відремонтована система вентиляції храму. Також сьогодні були завершені роботи з реставрації ікони на честь святого апостола Іоанна Богослова. Ми дякуємо всім, хто допоміг у відновленні собору, а також просимо надати посильну допомогу у подальших роботах.