У громаді Святого Павла відзначили День Реформації прем'єрою документального фільму про Одеську кірху

31 жовтня, за всією християнською традицією, у світі відзначається важливе релігійне свято – День Реформації. Цей день пов'язаний з історичною подією, що сталася в 1517 році, коли чернець і теолог Мартін Лютер прибив свої знамениті 95 тез на двері Вітенберзької церкви. Ці тези стали початком масштабної релігійної реформації, спрямованої на повернення до істинного вчення Євангелія та відновлення авторитету Біблії як єдиного джерела віри та практики християн.

Тези Лютера заперечували низку церковних практик на той час, зокрема продаж індульгенцій, які, на думку реформатора, спотворювали суть християнського порятунку. У центрі його проповіді було повернення до біблійного розуміння спасіння, яке не залежало від матеріальних засобів та церковних обрядів, а лише від віри в Ісуса Христа. Цього року День Реформації у громаді Святого Павла був відзначений переглядом фільму. Після традиційного недільного богослужіння, у культурному центрі НЄЛЦУ відбувся прем'єрний показ документального фільму Сергія Васильєва, присвяченого події освячення будівлі кірхи Святого Павла після реконструкції у 2010 році. Одеська кірха Святого Павла — це будівля із багатою та драматичною історією. Побудована 1827 року, вона кілька разів переживала значні зміни. У 1897 році кірха була перебудована в неороманському стилі і освячена, проте в 1938 її закрили, а будівля використовувалася не за призначенням, 1976 року вона була частково зруйнована пожежею. Незважаючи на численні спроби відновлення, вони не привели до результатів. Лише завдяки зусиллям німецької влади, приватних жертводавців з Німеччини та місцевої громади, у 2010 році кірха була відновлена ​​та знову освячена. Цей історичний процес і знайшов відображення у фільмі Сергія Васильєва, який є поєднанням репортажу та інтерв'ю. Перед переглядом фільму лектор Володимир Немерцалов у своєму вітальному слові до громади зазначив, що Реформація — це не лише історична подія, а й живий процес. «Євангеліє об'єднує», — сказав він, підкреслюючи, що, незважаючи на відмінності в традиціях та практиках, християни прагнуть працювати разом заради спільної мети в дії, коли віра і прагнення до спільного добра об'єднують людей різних конфесій і традицій – це і є справжнім втіленням Реформації. Завершенням перегляду фільму стало обговорення та обмін враженнями, де віряни мали змогу поміркувати про важливість Реформації для сучасного християнства. Цього дня, як і в епоху Лютера, знову прозвучала думка про те, що порятунок неможливий без істинної віри, яка базується на вченні Біблії. Таким чином, у громаді Святого Павла відзначили День Реформації не лише як важливий історичний момент, а й як шанс для відновлення та зміцнення духовних зв'язків між християнами у наш час.