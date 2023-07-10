9 липня 2023 року Високопреосвященніший Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел у співслужінні: Митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна, Митрополита Сумського та Охтирського Євлогія, архієпископа Унгенського та Ніспоренського Петра (Молдова), архієпископа Городницького Олександра, архієпископа Обухівського Іони, архієпископа Фастівського Даміана, архієпископа Южненського Діодора, архієпископа Арцизького Віктора, архієпископа Болградського Сергія, архієпископа Хмельницького та Старокостянтинівського Віктора, єпископа Скадовського Веніаміна звершив Велике освячення храму на честь Тихвінської ікони Божої Матері в Свято-Покровському скиту с. Маринівка. Перед початком богослужіння відбулася зустріч Тихвінської ікони Пресвятої Богородиці, прикрашеної даром Митрополита Агафангела - комплектом панагій. Після освячення храму була відправлена Божественна літургія, під час якої було звершено дияконську та ієрейську хіротонії насельників скиту. Після літургії територією монастиря відбулася хресна хода. Після завершення богослужіння та многоліття Одеський архіпастир звернувся до всіх присутніх із словами настанови та подякував архіпастирям, духовенству та прочанам за участь в молитві до Божої Матері в день заснування скиту, оскільки це є свідченням любові до Богородиці, Святої Церкви та скиту з його святинями. На свято прибули тисячі паломників, яким було приготовлено монастирський обід. Усі бажаючі змогли вклонитися святиням, поспілкуватися з насельниками монастиря, поринати в святому джерелі і просто відпочити в гармонії з природою від повсякденних справ.