Росія хоче обмежити вхід для суден, які заходили в українські порти – Latifundist

Судновласники, чиї судна заходили в українські порти, можуть стикнутися з обмеженнями або забороною заходу до чорноморських портів Росії. Про це йдеться у службовій записці Туапсинського балкерного терміналу, яка є у розпорядженні Latifundist.com. Документ поширюють серед судновласників і операторів флоту.

Деталі

У службовій записці йдеться про підготовку в Росії нових правил заходу суден до чорноморських портів у разі, якщо вони раніше відвідували українські, румунські або болгарські акваторії. Документ датований 22 січня 2026 року.

У документі описується нарада на базі «РН–Морський термінал Туапсе» за участі представників ФСБ РФ, митної служби, Міноборони та адміністрацій портів Чорного моря. Під час зустрічі контр-адмірал Віктор Кочемазов заявив, що протягом двох–трьох тижнів Міністерство транспорту РФ має підготувати розпорядчий документ, який регламентуватиме заборону заходу в територіальні води Росії для окремих вантажних суден.

Серед критеріїв, за якими судно може потрапити під обмеження, у документі зазначено історію останніх 10 заходів у порти України, Румунії або Болгарії, наявність нових суднових документів, зміну власника протягом останніх 10 рейсів, зміну порту приписки або прапора, присутність в екіпажі громадян України чи Азербайджану, а також фрахтування судна одразу після ремонту.

Окремо в записці зазначається, що військові пояснювали відведення суден не лише наявністю «небезпечних вантажів», а й тим, що окремі причали та акваторії перебувають у зоні потенційного обстрілу, що, за їхніми словами, може створювати ризик ураження портової інфраструктури.

Контекст

Раніше агенція Argus повідомляла, що судна, які нещодавно заходили до українських портів, з січня 2026 року здебільшого не допускаються до чорноморських портів Росії.

Засновник Marelis Navigation S.A. Костянтин Соболь у коментарі Latifundist.com зазначив, що з посиланням на цей документ один з іноземних судновласників уже відмовився від суднозаходу в Україну. За його словами, судновласник пояснив рішення ризиком фактичного випадіння з російського ринку на кілька місяців.

Фрахтовий брокер Larona Freight & Commodity Services Іван Мащенко також підтвердив поширення службової записки серед судновласників і використання її як аргументу для відмови від заходів в українські порти. За його словами, на практиці судна з українськими портами в останній історії заходів просто не приймають у російських портах, і це не залежить від рішень капітанів чи власників суден.

Джерело