В Варшаве скромно подводят итоги большого переселения-бегства украинцев в Польшу. Польский экономический институт (PIE) ожидает, что только четверо из десяти украинцев останутся в Польше навсегда.

На самом деле уже сейчас понятно, что на десятилетия остаются почти 80% из приехавших в Польшу с началом войны. Никто не спешит паковать чемоданы обратно.

Но PIE не спешит записывать украинцев в поляки. Так как решение украинцев об эмиграции все больше зависит от эмоциональных факторов, а не от экономических расчетов.

Отсюда и вывод, что только четверо из десяти взрослых украинцев с высокой вероятностью останутся в Польше навсегда. По мнению польских экспертов несмотря на то, что 75–85% взрослых украинцев экономически активны в Польше, но именно факторы идентичности, а не экономические выгоды, определяют решение о постоянном проживании в стране.

Ну а что, в Польше нельзя носить вышиванку, готовить борщ в королевском Вавельском дворце и петь «батько наш Бандера»?

Сейчас более 1,5 миллиона украинцев легально проживают в Польше. Эти люди не только заявляют о желании остаться, но и предпринимают конкретные шаги для долгосрочного пребывания в стране. Чем выше уровень интеграции в общество, тем выше вероятность остаться. Но наиболее высока такая вероятность остаться среди «поселенцев», то есть относительно молодых людей, прибывших в Польшу более четырех лет назад до войны.

Польский экономический институт считает, что оставшиеся 60% взрослых мигрантов находятся в переходной фазе. Они остаются в Польше преимущественно из-за работы, экономической необходимости или отсутствия альтернатив – разрушенного дома или оккупированных территорий в Украине.

И вот здесь поляки не видят желания изменить свою идентичность в украинцах. Поэтому пока интеграция украинцев происходит наиболее быстрыми темпами в экономическом плане. Уровень профессиональной активности взрослых иммигрантов из Украины выше, чем среди поляков.

А вот интеграция в культурном, социальном и идентификационном плане происходит значительно медленнее. Процесс адаптации культурных норм, построения социальных связей и чувства принадлежности к стране требует больше времени.

Я думаю, что исследование PIE свидетельствует о наличии у государства комплексной программы ассимиляции украинцев, а не просто экономического их использования . Поэтому в Польше не спешат всех записывать в поляки.





