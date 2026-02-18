Юрій Работін привітав військових журналістів з професійним днем

14 лютого комунальне підприємство КП «Парки Одеси» ОМР організувало урочисту подію з нагоди Дня військового журналіста — дня мужніх людей, які тримають інформаційний фронт і під обстрілами фіксують правду про війну.

Захід розпочався хвилиною мовчання на честь полеглих Героїв та виконанням Державного Гімну України. Представники Капеланська спільнота Одещини звершили молитву за Україну, її захисників і мир.

Особливим моментом стало привітання військових журналістів головою Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України, заслуженим журналістом України Юрій Работін. У своєму виступі він висловив глибоку вдячність тим, хто, ризикуючи життям, документує події війни та доносить правду до суспільства і світу. Юрій Работін підкреслив, що військова журналістика сьогодні є не лише професією, а й важливою місією служіння Україні, та вручив військовим журналістам почесні грамоти як знак визнання їхнього внеску.

До присутніх також звернулися в.о. директора Департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міської ради, представники волонтерських організацій та культурної спільноти. Поетеса і журналістка Інна Трубчанінова прочитала власні вірші, присвячені мужності своїх колег.

Святкову атмосферу продовжила концертна програма за участю студентів Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, творчих колективів і виконавців. Мистецтво стало символом вдячності, підтримки та єдності.

Подія відбулася за підтримки Одеська міська рада, партнерських громадських організацій, зокрема ГО «Фонд Юлії Златіної», та адміністрації Стадіон «Чорноморець».

Цей день став ще одним свідченням поваги до військових журналістів — людей, які щодня борються за правду і зберігають для історії хроніку незламності України.