Перекладати витрати за щорічний обов’язковий медогляд на педагогів – незаконно: освітня омбудсменка

Примус освітян проходити щорічний обов'язковий профілактичний медогляд за власні кошти є незаконним. Фінансування цих витрат для працівників бюджетних установ має бути передбачене у кошторисах таких закладів.

Про це заявила освітня омбудсменка Надія Лещик. Напередодні вона отримала відповідну скаргу від освітян Харківської громади.

У департаменті освіти їй відповіли, що обов’язкові медичні огляди педагогів не передбачені Програмою медичних гарантій, тому заклади охорони здоров’я не можуть надавати ці послуги безоплатно.

Також наголосили на законодавчій неврегульованості процедури фінансування медоглядів освітян.

"Однак перекладання на педагогічних працівників витрат на проходження обов'язкових медичних оглядів є незаконним, суперечить нормам чинного законодавства та порушує їхні права. Проходження обов'язкового профілактичного медогляду за рахунок власних коштів педагогічних працівників є суттєвою витратою для них", – зазначає Надія Лещик.

У департаменті освіти запевнили, що видатки на покриття медогляду освітянам будуть враховані при формуванні бюджету на наступний рік.

Омбудсманка нагадала:

обов'язкові медичні огляди проводяться за кошти роботодавців;

витрати закладів та установ охорони здоров'я, пов'язані з проведенням обов'язкових медоглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за кошти, передбачені кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров'я.

У публічному зверненні до міського голови Харкова Ігоря Терехова та Харківської міської ради Надія Лещик закликала забезпечити освітянам можливість пройти медогляд у 2025 році безоплатно, як це передбачено чинним законодавством, а також передбачити бюджетні гроші на це у 2026 році.

