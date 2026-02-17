Примерно половина украинцев активно пользуются посылками по Украине, а международные посылки за последний год получала треть.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг" (Rating Group), проведенного 6-9 февраля.

В основном (68%) стоимость международной посылки составляла до 50 евро, и это самый частый вариант как среди состоятельных граждан, так и граждан с меньшим уровнем обеспеченности.

Среди тех, кто получал товары из-за рубежа, почти треть (29%) заказывала товары, которые были важны для преодоления последствий энергетического кризиса.

В целом самыми популярными товарами, которые получали через международную почту, являются одежда и обувь (45%), а также павербанки, аккумуляторы, зарядные устройства (26%).

Абсолютное большинство респондентов (82%) не поддерживает введение НДС 20% на все международные посылки.

Большинство украинцев отмечают важность международных почтовых посылок во время войны (64%), в частности четверть считает их критически важными.

Абсолютное большинство убеждено, что подорожание международных посылок может негативно влиять на волонтерскую деятельность и оборону (79%).

Опрос проводился методом CATI (интервью с использованием компьютера) среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных регионах Украины, где на момент опроса была украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка - не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

