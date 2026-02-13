Экспозиции организованы в рамках культурной программы председательства Кипра в Европейском совете

Две важные выставки, рассказывающие о культурном наследии Кипра и его давних связях с Францией и Европой, были открыты в Париже кипрским президентом Никосом Христодулидесом в сопровождении его супруги Филиппы Карсер. На церемонии присутствовали также президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит.

Впервые Луврский музей принимает 16 кипрских древностей, предоставленных Департаментом древностей Министерства культуры Кипра. В частности, через характерные предметы посетители смогут понять, какие торговые и культурные обмены развивались на острове в эпоху энеолита и бронзового века.

Выставка, которая будет открыта для посетителей до 22 июня 2026 года, организована в рамках культурной программы председательства Кипра в Европейском совете. Выставка о Кипре в Лувре Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου

Что касается открытия второй выставки, которая продлится до 14 июня 2026 года, то Национальная библиотека Франции чествует остров Афродиты в сотрудничестве с Культурным фондом Банка Кипра.

Выставка в Национальной библиотеке посетили президент Кипра и президент Франции с супругами Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου

Многочисленные экспонаты Национальной библиотеки Франции представляют Кипр на протяжении веков и рассказывают о том, как относились к нему французы. Гравюры художника Луи-Франсуа Кассаса, посетившего остров в 1785 году, а также иконы XVII и XVIII веков, переданные во временное пользование Культурным фондом Банка Кипра и церковью Панагия Фанеромени в Никосии, подчеркивают важность православной византийской традиции в формировании кипрской идентичности.