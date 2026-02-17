Администрация президента США Дональда Трампа подала иск против Гарвардского университета, обвинив его в невыполнении требований федерального расследования.

Об этом сообщает Reuters.

Также администрация Трампа требует Гарвард предоставить документы, которые помогут определить, учитывал ли университет расовые признаки при приеме студентов на обучение.

Ранее Белый Дом требовал от Гарварда 1 млрд долл для урегулирования расследований относительно политики университета.

Министерство юстиции США заявило, что подало иск для того, чтобы заставить Гарвард предоставить документы, которые помогут выяснить, учитывается ли расовая принадлежность при приеме студентов в университет.

Также администрация Трампа угрожает лишить Гарвард и несколько других университетов федерального финансирования из-за пропалестинских демонстраций, расового разнообразия на кампусе и их политики в отношении трансгендеров.

Так, например, в прошлом году Белый Дом попытался отменить сотни грантов для исследователей Гарварда из-за того, что университет до сих пор не принял достаточных мер для борьбы с преследованием еврейских студентов на кампусе.

Напомним:

После ограничения финансирования Колумбийский университет согласился выплатить администрации Трампа 200 миллионов долларов, чтобы восстановить к нему доступ.

Затем Белый Дом начал переговоры с другими вузами, в том числе с Гарвардом.