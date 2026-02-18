Рубио удивлен, почему мир не аплодирует Трампу за мирные инициативы по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио удивлен реакцией международного сообщества на мирные инициативы президента США Дональд Трамп относительно войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рубио, сделанное во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Рубио, Соединенные Штаты являются "единственной страной на земле", которой удалось усадить обе стороны за стол переговоров.

Он также упрекнул международные институты, в частности ООН, заявив, что "ни ООН, ни одна другая страна в Европе не смогла бы этого сделать".

Госсекретарь подчеркнул, что вместо поддержки усилий Вашингтона часть международного сообщества критикует Трампа за попытки способствовать прекращению войны.

"Это одна из немногих войн, которые я когда-либо видел, где некоторые люди в международном сообществе осуждают вас за попытку помочь прекратить войну", - заявил Рубио.

Он добавил, что США продолжат участвовать в мирном процессе, если их роль будет оставаться положительной и конструктивной.

Мирный план США по Украине

Как известно, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты предложили Украине мирный план из 28 пунктов.

Документ предусматривал существенные уступки со стороны Украины в пользу России, из-за чего его раскритиковали как в Киеве, так и европейские партнеры, а президент Украины Владимир Зеленский даже обратился к украинцам.

После этого состоялась серия консультаций с участием представителей Украины и стран ЕС.

По их результатам план был доработан и сокращен примерно до 20 пунктов. Обновленная версия стала более приемлемой для украинской стороны.

Недавно в интервью изданию The Guardian Зеленский сказал, что американский президент стремится к скорейшему заключению мирного соглашения по войне в Украине.

В то же время, по словам главы государства, ключевым вопросом остается поэтапность реализации договоренностей.

Тем временем издание Politico сообщило о собственном видении стратегии Трампа в отношении Украины, обнародовав материал о его возможном плане действий.

