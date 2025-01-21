Прекращение конфликта между Украиной и Россией станет официальной политикой США при президенте Дональде Трампе, что является частью цели администрации по укреплению мира, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио.

Бывший сенатор, Рубио стал первым из кандидатов в члены кабинета Трампа, приведенным к присяге во вторник – после того как накануне вечером Сенат единогласно утвердил его кандидатуру.

В ходе состоявшихся на прошлой неделе слушаний по утверждению его кандидатуры новый глава Госдепартамента заявил, что и Москве, и Киеву, возможно, придется пойти на уступки, чтобы прекратить войну, и высказал предположение, что Украине придется отказаться от возвращения всех территорий, которые Россия захватила за последнее десятилетие.

Во вторник Рубио повторил эти слова в интервью каналу NBC перед церемонией приведения к присяге.

«Официальная политика Соединенных Штатов будет заключаться в том, что война должна закончиться, и мы сделаем все возможное, чтобы добиться этого», – сказал он.

Бывший президент Джо Байден, при котором США осуществляли крупномасштабные поставки вооружений Украине после того, как Россия начала в феврале 2022 года полномасштабное вторжение в эту страну, настаивал на том, что Украина должна сама решить, вступать ли ей в мирные переговоры с Россией и когда следует это сделать.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявил, что стремится к скорейшему прекращению войны.

По словам Рубио, добиться этого будет трудно, «потому что каждая сторона должна будет чем-то поступиться».

«Единственный способ прекращать подобные конфликты – это... не публичные заявления, – сказал Рубио. – Они заканчиваются в результате жесткой, энергичной дипломатии, в которой США стремятся участвовать в надежде положить устойчивый конец этому конфликту, чтобы обеспечить безопасность Украины и наших партнеров в регионе, и остановить убийства, смерти и разрушения, которые мы наблюдаем уже довольно долгое время».

53-летний Рубио долгое время был членом сенатских комитетов по международным отношениям и разведке. Выступая в Белом доме после принесения присяги, он обещал, что будет проводить внешнюю политику Трампа, «продвигая национальные интересы нашей страны».

Рубио подчеркнул, что целью внешней политики при Трампе будет «продвижение мира».

«Конечно, (речь идет о) мире через (демонстрацию) силы, мира и – всегда – без отказа от наших принципов», – сказал он.





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