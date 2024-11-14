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Сьогодні, 12:00

Трамп призначив Маска міністром та доручив реформувати держуправління США

Категорія: Новини / Перша шпальта

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Избранный президент США Дональд Трамп объявил о первых назначениях в его будущей администрации:

▫️ Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство по повышению эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE). Их целью станет «избавить администрацию от правительственной бюрократии, сократить избыточное регулирование, урезать расточительные расходы и реструктурировать федеральные ведомства», проведя в США «крупномасштабную структурную реформу».

▫️ Пост министра обороны США займёт ветеран войн в Ираке и Афганистане Пит Хегсет. В последние годы он работает телеведущим на канале Fox News.

▫️ Конгрессмен Майк Уолтц (республиканец от штата Флорида и бывший офицер ВВС США) назначен помощником президента по национальной безопасности.

▫️ Госсекретарём США, скорее всего, станет сенатор-республиканец Марко Рубио. Об этом не объявлено официально, но сообщают источники сразу нескольких американских изданий и телеканалов.

▫️ Экс-директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф возглавит ЦРУ.

▫️ Экс-губернатор штата Арканзас республиканец Майк Хакаби выдвинут на должность посла США в Израиле




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