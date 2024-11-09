



После недавней победы на выборах республиканец Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, к которому неожиданно присоединился и основатель компании Tesla Илон Маск.

Как подтвердили изданию Axios представители украинской администрации, Трамп передал трубку Маску — и тот кратко обсудил с Зеленским текущую поддержку Украины через спутниковую сеть Starlink, которая обеспечивает стабильную связь для военных и гражданских нужд.

По данным источников, весь разговор продлился около 25 минут. Трамп, как утверждается, заверил Зеленского в своей поддержке и заявил: «Я обещаю, ты будешь доволен мной». Будущий президент США, по словам источников, подчеркнул намерение поддерживать Киев, хотя конкретные детали остаются неясными.

Во время избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что хочет остановить войну в Украине еще до своей инаугурации. В его окружении, как пишет Wall Street Journal, уже прорабатываются идеи будущих мирных инициатив, среди которых — создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет в обмен на военную помощь от США.

Источник @BILD_Russian