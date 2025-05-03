После нескольких месяцев застоя Вашингтон меняет подход к дипломатическим усилиям, направленным на то, чтобы Киев и Москва пришли к соглашению о прекращении войны

Соединенные Штаты по-прежнему привержены мирным усилиям в Украине, но намерены сократить свою роль посредника. Об этом заявил Государственный департамент США.

"Мы не собираемся летать по всему миру, чтобы посредничать во встречах; это дело двух сторон, и сейчас у них есть время, чтобы представить и разработать конкретные идеи о том, как этот конфликт должен закончиться", - сообщила пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс.

Это заявление знаменует собой значительное изменение в подходе Вашингтона и сделано после нескольких месяцев застоя в дипломатических усилиях, направленных на то, чтобы заставить Киев и Москву договориться о прекращении войны, которая длится уже четвертый год.

В апреле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может быть готов "отойти" от усилий по прекращению огня, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс.

После нескольких недель попыток администрации Трампа, направленных на прекращение огня, которые не привели к остановке боевых действий, Рубио сказал, что администрация США хочет решить "возможно ли это сделать в ближайшие несколько недель".

Поворот в политике также свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается отсутствием прогресса после того, как во время предвыборной кампании перед ноябрьскими президентскими выборами он хвастался, что может закончить войну в течение одного дня.

"Если одна из двух сторон сильно усложнит задачу, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы дураки, вы ужасные люди", и мы просто уйдем", - заявил Трамп 18 апреля. 1 мая нотки усталости от мирного процесса, судя по всему, прозвучали и в словах вице-президента США Джей Ди Вэнса. В интервью Fox News он заявил, что война вряд ли закончится "в ближайшее время". "Теперь все будет зависеть от русских и украинцев, когда каждая сторона знает, какие условия мира выдвигает другая. Именно они должны прийти к соглашению и прекратить этот жестокий, зверский конфликт", - сказал он.

Активизация дипломатических усилий

В начале этого года США активизировали дипломатические усилия, в том числе провели переговоры по предложениям о 30-дневном прекращении огня и частичном перемирии, направленном на прекращение атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру.

США также провели переговоры с российскими официальными лицами в Саудовской Аравии, что вызвало нервную реакцию со стороны Украины и ее европейских союзников, которые посчитали, что их пытаются исключить из мирного процесса.

Москва до сих пор не приняла или отвергла все мирные предложения, а российские войска активизировали удары по всей Украине.

Последствия российского удара по Запорожью, 1 мая 2025 годаAP Photo

Шквал атак на Киев 24 апреля, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек, вызвал редкие упреки в адрес президента России Владимира Путина со стороны его американского коллеги.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Они не нужны, и это очень не вовремя. Владимир, остановитесь! 5 000 солдат в неделю умирают", - написал Трамп в посте на своей социальной платформе Truth. "Давайте заключим мирный договор", - заключил Трамп.

Киев принял поддерживаемые США планы по прекращению огня и продолжает требовать безоговорочной остановки боевых действий. Однако он неоднократно предупреждал, что задержка прогресса в этом со стороны Москвы - это тактика затягивания времени.

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