



Украина одобрила предложение США о прекращении огня, но Россия фактически заблокировала его, выдвинув многочисленные условия. Европейские правительства обвиняют Путина в том, что он тянет время.

Специальный посланник презиента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным - это уже третья подобная встреча в попытке заставить Кремль согласиться на полное прекращение огня в Украине.

Уиткофф, который настаивает на том, чтобы Кремль согласился на перемирие, первоначально встретился с посланником Путина Кириллом Дмитриевым. Встреча прошла на фоне растущих вопросов о готовности Путина прекратить более чем трехлетнюю войну.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что "Россия должна двигаться" к прекращению войны, "ужасной и бессмысленной".

Украина одобрила предложение США о прекращении огня, но Россия фактически заблокировала его, выдвинув многочисленные условия.

Европейские правительства обвинили Путина в том, что он тянет время.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в преддверии переговоров, что "прорывов не ожидается", добавив, что "процесс нормализации отношений продолжается".

"Россия продолжает использовать двусторонние переговоры с Соединенными Штатами для затягивания переговоров о войне в Украине, что говорит о том, что Кремль по-прежнему не заинтересован в серьезных мирных переговорах по прекращению войны", - говорится в оценке Института изучения войны, вашингтонского аналитического центра, опубликованной в четверг.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс, Вашингтон по-прежнему привержен достижению мирного соглашения, несмотря на то, что прошло уже четыре недели с момента внесения предложений о прекращении огня.

"Это динамика, которая не будет решена военным путем. Это мясорубка", - сказала Брюс, добавив, что "ничего больше нельзя обсуждать, пока не прекратится стрельба и убийства".





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