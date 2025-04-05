Кремль заявил, что телефонный разговор между Путиным и Трампом пока не планируется

«Нет, в ближайшие дни пока не планируется, пока в графике ничего нет», — ответил на вопрос журналистов представитель Кремля Дмитрий Песков

В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что на этой неделе он намерен поговорить с Владимиром Путиным об урегулировании войны в Украине. Однако в четверг NBC News сообщила со ссылкой на свои источники, что окружение Трампа не рекомендует ему снова говорить с Путиным до момента, пока он не согласится на безусловное прекращение огня.

Россия заявляет, что в целом не возражает против предложения США и Украины о перемирии, но при этом выдвигает несколько условий, которые на Западе пока считают неприемлемыми.

В среду и четверг в США находился специальный посланник Путина Кирилл Дмитриев, проводивший переговоры с американскими чиновниками.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, что США ждут, когда Дмитриев доложит об итогах визита Путину, прежде чем стороны приступят к дальнейшим действиям.





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