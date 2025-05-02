Соединенные Штаты больше не будут выступать посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Теперь ответственность за дальнейшие шаги в мирном урегулировании будет возлагаться исключительно на стороны конфликта. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга, передают Українські Новини .

"Настала фаза, когда именно Украина и Россия должны предложить конкретные идеи по завершению войны. Мы не собираемся летать по миру для организации переговоров. Это сейчас между двумя сторонами. Настало время, когда они должны представить свои видения завершения этого конфликта", — подчеркнула Брюс.

Она отметила, что администрация президента Дональда Трампа продолжает поддерживать дипломатический путь до завершения войны, однако не видит дальнейшей целесообразности непосредственного участия США в переговорах.

"Президент хочет, чтобы каждое наше решение как нации было дипломатическим", — сказала спикер.

Вместе с тем, она подчеркнула, что Соединенные Штаты не могут направлять все свои ресурсы только на украинский вопрос: "США имеют другие глобальные приоритеты, и не могут сосредотачивать все усилия исключительно вокруг Украины".

Брюс также подчеркнула, что Вашингтон не намерен отменять действующие санкции против России. Напротив, в случае необходимости могут быть введены новые ограничения.

"Однако США не планируют снимать уже введенные санкции против России. Более того, Вашингтон оставляет за собой право введения новых ограничений в случае необходимости", — добавила она.

Напомним, 30 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любому формату разговора с РФ о прекращении войны.

По информации агентства Bloomberg, Владимир Путин настаивает на полной оккупации четырех регионов Украины , несмотря на попытки США уговорить его остановить по текущей линии фронта.