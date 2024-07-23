Министр иностранных дел Украины прибыл в Китай для переговоров о роли Пекина в прекращении войны с Россией, передает "Голос Америки".

Китай представляет себя как нейтральную сторону в войне и говорит, что не направляет военную помощь ни одной из сторон, «в отличие от Соединенных Штатов и других западных стран».

Однако углубление российско-китайского партнерства по принципу «без ограничений» привело к тому, что страны НАТО назвали Китай «решающим пособником» Москвы в войне, которую Пекин никогда не осуждал.

Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в пятницу станет первым с начала войны в феврале 2022 года.

Киев заявил, что Кулеба посетит Пекин для обсуждения «способов остановить российскую агрессию», а также «возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира».

Китай пытался представить себя в качестве посредника в войне, несколько раз отправив посланника Ли Хуэя в Европу в рамках так называемой «челночной дипломатии».

В этом месяце председатель КНР Си Цзиньпин заявил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что мировые державы должны помочь России и Украине возобновить прямые переговоры. Визит Орбана в Пекин был назван «миротворческой миссией».

В прошлом году Китай также выпустил документ, призывающий к «политическому урегулированию» конфликта. Западные страны подвергли его критике за то, что он позволяет России сохранить большую часть захваченных ею территорий в Украине.

Китай отвергает обвинения в поддержке военных действий России. В Пекине настаивают, что позиция Китая «открыта и не вызывает сомнений» и обвиняют Запад в разжигании конфликта путем поставок оружия Киеву.

С момента начала конфликта Китай стал важнейшим спасательным кругом для изолированной российской экономики. В последние месяцы это экономическое партнерство стало объектом пристального внимания со стороны Запада. США пообещали преследовать финансовые учреждения, содействующие российской агрессии.

Соединенные Штаты и Европа также обвиняют Пекин в продаже компонентов и оборудования, необходимых для поддержания российского военного производства.