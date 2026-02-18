Зима очима дітей: у театрі ім. Василька відкрилась міжнародна виставка

14 лютого 2026 року в стінах Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька за адресою вул. Пастера, 15 відбулося урочисте відкриття міжнародної виставки дитячого малюнку «Казкові фарби зими», яку представила Одеська міська художня галерея.

Експозиція об’єднала юних митців з різних регіонів України та з-за кордону, які через мистецтво поділилися власним баченням зими — чарівної, світлої, сповненої мрій і тепла. До виставки увійшло близько двохсот робіт, виконаних у різноманітних техніках — живописі, графіці, декоративно-прикладному мистецтві. Кожна робота — це окремий світ, створений дитячою уявою, наповнений щирістю, світлом і надією.

На відкритті були присутні представники активу Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України на чолі з головою Юрієм Работіним. Подія зібрала митців, педагогів, батьків і шанувальників мистецтва, перетворившись на справжнє свято дитячої творчості.

Особливу атмосферу заходу створила матінка Серафіма — настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря. У своєму зверненні вона підкреслила значення дитячої творчості для розвитку національної культури:

«Ми дуже раді бути в нашому рідному Українському театрі. Хочу сказати, що українська культура повстає саме із дитячої душі, тому вона, зростаючи, підкорює світ. Ми віримо в те, що ця виставка є струмком, який входить у повноводну річку української культури, і ми дуже вдячні всім, хто долучився до цієї справи».

Комерційний директор театру Олена Копайгора розповіла про мистецькі проєкти, присвячені творчості Лесі Українки. Серед них — майбутня виставка художньої фотографії Олени Мартинюк, яка стане ще однією важливою культурною подією для Одеси.

Вагомий внесок у розвиток дитячої творчості робить Галина Лекарєва-Нікітіна — член Національної спілки художників України, віце-президент Спілки мариністів Одеси, член Одеської обласної Ради миру. Вона багато років працює з дітьми, очолює секцію живопису в Одеському відділенні Спілки художників, є головою журі та організатором численних конкурсів дитячого малюнку. Під її керівництвом у Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі щорічно проходять міжнародні виставки-конкурси дитячої творчості «Різдвяна зірка» та «Великоднє сяйво».

Юрій Работін вручив Почесну відзнаку ХХVI Всеукраїнського конкурсу «Українська мова — мова єднання» за підтримку мовно-культурних ініціатив директору Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька Юлії Пивоваровій. Нагороду прийняла за відсутності директора Олена Копайгора.

У кожній представленій роботі — щирість дитячого серця, фантазія та віра у світле майбутнє. Казкові зимові пейзажі, родинний затишок, образи янголів і святкові сюжети створюють атмосферу натхнення та радості, нагадуючи дорослим про силу мрії та чистоту дитячого світосприйняття.

Музичного настрою додав відомий бард Анатолій Сєбов.

Організаторами виставки стали Одеська обласна рада миру, Департамент міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міської ради, Одеська міська художня галерея, Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В. Василька, Благодійний фонд Володимира Продивуса та Одеська єпархія.

Виставка «Казкові фарби зими» стала яскравим свідченням того, що навіть у непрості часи дитяча творчість залишається джерелом світла, надії та духовного відродження.