У Єрусалимському храмі відкрилася міжнародна виставка дитячої творчості «Різдвяна зірка»

20 січня 2026 року в Єрусалимському храмі жіночого монастиря відбулося урочисте відкриття виставки фіналістів Міжнародного конкурсу дитячої творчості «Різдвяна зірка» — масштабного мистецького проєкту, що вже понад 30 років підтримує талановитих дітей та створює умови для їхнього творчого й інтелектуального розвитку. Міжнародна виставка «Різдвяна зірка» об’єднала юних митців з різних країн світу. Сьогодні в експозиції представлені роботи дітей, які перебувають не лише в Україні, а й у багатьох країнах Європи та за океаном. Попри вимушені обставини й відстані, завдяки підтримці рідних та педагогів, дитяча творчість продовжує жити, розвиватися й надихати.

У своїх роботах юні художники звернулися не тільки до традиційних різдвяних сюжетів. Кожен твір — це щире послання світові, наповнене добром, світлом, вірою в диво, яке завжди поруч, навіть у непрості часи.

Виставка налічує близько 350 робіт, з яких майже 100 відзначені дипломами. До експозиції увійшли твори, виконані в різних матеріалах і техніках: акварель і гуаш, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, ляльки, вітражі, паперопластика, декоративні композиції та інші форми художнього висловлювання. Відбір робіт здійснювало авторитетне журі на чолі з членом Національної спілки художників України, почесним працівником культури України Галиною Лекаревою-Никитиною.

За усталеною традицією конкурсу було визначено кращі роботи у трьох номінаціях: живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво. Цього року в конкурсі взяли участь понад дві тисячі дітей з України, Республіки Польща та США, що ще раз підтверджує міжнародний статус проєкту та його значення для культурного діалогу.

Організаторами та партнерами виставки виступили: Одеська обласна Рада Миру, Департамент культури, міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міської ради, КУ «Одеська міська художня галерея», Благодійний фонд Володимира Продивуса, Одеська єпархія.













Виставка «Різдвяна зірка» відкрита для всіх охочих.

Вхід — вільний.

Адреса: м. Одеса, вул. Успенська, 4-Б.

Міжнародний конкурс дитячої творчості «Різдвяна зірка» вкотре доводить: дитяче мистецтво — це мова миру, надії та світла, яка об’єднує серця незалежно від кордонів.