



В Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі відбулася 30-та ювілейна виставка робіт фіналістів Міжнародного конкурсу дитячої творчості

🤝Конкурс створювався з метою підтримки талановитих дітей і створення умов для їх творчого та інтелектуального розвитку. Співорганізаторами заходу стали благодійні та громадські організації нашого міста. Ця міжнародна виставка об'єднала дітей з різних країн, які протягом 30 років постійно та активно беруть участь у цьому масштабному мистецькому проекті.

💫На сьогоднішній виставці представлені роботи дітей, які зараз перебувають не лише в Україні, але й в багатьох країнах Європи, але завдяки підтримці рідних та вчителів їхня творча діяльність продовжується.

🤝У своїх малюнках діти втілюють особисті враження від оточуючого світу, торкаються народних звичаїв із щирістю і безпосередністю виконання. Дитяче сприйняття світу, казкова уява зі своїм життєстверджуючим началом, прагненням творчості і пізнання своїх витоків і традицій дають гарний поштовх для майбутніх творчих звершень.

✨Виставка складається із 300 робіт. Близько 100 з них відзначені дипломами. До експозиції увійшли роботи, виконані в різних матеріалах та техніках - акварелі, гуаші, графічні роботи, ляльки, вітражі, паперопластика, декоративні композиції та інші, відібрані авторитетним журі, на чолі з його головою - членом НСЖУ, почесним працівником культури України, Галиною Лєкарєвою-Нікітіною.

✅За традицією були визначені кращі роботи в трьох номінаціях - живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво. Цього року у конкурсі взяли участь діти з України, Республіки Польща та США.











