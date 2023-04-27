Відкриття міжнародної виставки дитячої творчості "Сяйво української Перемоги"

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Актив Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України та її Голова Юрій Работін завітали на офіційну церемонію відкриття та нагородження переможців XXVIII міжнародної виставки дитячої творчості "Сяйво української Перемоги". 25 квітня «Одеська єпархія, Одеська обласна рада миру, Департамент культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції ОМР та Міська художня галерея відкрили XXVIII міжнародну виставку дитячої творчості "Сяйво української Перемоги".
«Ця виставка буде представлена на Днях українського мистецтва в Італії за сприяння ЮНІСЕФ. Ми дуже раді тому, що наші європейські колеги будуть мати змогу подивитись на чудові твори українських дітей і надихнутися цією енергію і позитивом що вони випромінюють», - зазначила настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря м. Одеси ігуменя Серафима (Шевчик).
На конкурс було представлено роботи юних художників із різних країн світу. Усі учасники отримали дипломи та подарунки.
«Сяйво української Перемоги воно безсумнівно вже десь не за горами. Ми віримо в це! І подібні заходи потрібно проводити мабуть в усіх населених пунктах України, щоб зробити відчуття позитиву, щоб негативу не було, але все одно відбиток війни є. У минулому місяці побував на Херсонщині на Миколаївщині так ось коли я завітав до школи коли і в якій я навчався, так її вже нема. Тяжко на все це дивитися, але нам треба мати мужність прийти через це все задля Перемоги», - підкреслив Голова Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України Юрій Работін.
Відвідувачі відмітили, що роботи представлені на конкурс надзвичайно світлі й талановиті. Виставка проходить у Храмі Єрусалимської ікони Божої Матері Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря м. Одеси.