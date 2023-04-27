Відкриття міжнародної виставки дитячої творчості "Сяйво української Перемоги"

«Сяйво української Перемоги воно безсумнівно вже десь не за горами. Ми віримо в це! І подібні заходи потрібно проводити мабуть в усіх населених пунктах України, щоб зробити відчуття позитиву, щоб негативу не було, але все одно відбиток війни є. У минулому місяці побував на Херсонщині на Миколаївщині так ось коли я завітав до школи коли і в якій я навчався, так її вже нема. Тяжко на все це дивитися, але нам треба мати мужність прийти через це все задля Перемоги», - підкреслив Голова Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України Юрій Работін.