«Різдвяна зірка» засяяла в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василя Василька

За ініціативою Одеської обласної Ради Миру, та за підтримки Голови Одеської регіональної організації НСЖУ Юрія Работіна виставка творчих робіт фіналістів Міжнародного конкурсу дитячого малюнку «Різдвяна зірка» подовжила свою роботу в приміщенні Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька. Серед організаторів: Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради, Комунальна установа «Міська художня галерея», Одеська єпархія, Спілка мариністів м. Одеси. Відкриваючи обговорення виставки до присутніх звернулася Юлія Пивоварова, директорка-художня керівниця Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька.

«Нашою наступною прем’єрою буде постановка п'єси нашої землячки за походженням Ганни Яблонської «Перевізник», це буде постановка нашого театру. Наша мета повернути Анну Яблонську до Україні. Вона народилася в Одесі, вона є носій нашого культурного коду, безумовно це наша авторка. Переклад твору зробила лауреатка Шевченківської премії Мар’яна Кияновська. Приходьте буде цікаво», – розповіла Юлія Пивоварова.

Під час урочистостей присвячених відкриттю виставки дитячого малюнку «Різдвяна зірка» Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін вручив директору театру грамоту «За вагомий внесок в розвиток української журналістики під час військового стану», а також подарував декілька книжок українських класиків. Галина Лекарєва-Нікітіна подарувала театру свою художню роботу «село Випасне» та сказала декілька слів про конкурс та свою діяльність:

«Наступна виставка напевно буде називатися «Артуризм», цей проект теж вже триває більше 30 років. Дана картина відображує природну красу села Випасне в нашій області. Там дуже тиха прекрасна природа, яка тут відображена.

А наші діти дуже талановиті! Ось ви бачите представлену тут різдвяну інсталяцію з паперопластики. Вона зроблена в дитячій художній студії міста Чорноморск. Зрозуміло що на початку їх роботи ще були далекі від досконалості, але зараз ми бачимо майстерність, як дітей так і викладачів і ця робота безперечно стала прикрасою даної виставки».

Галина Лекарєва-Нікітіна – член Національної спілки художників України, віце-президент Спілки мариністів Одеси, член Одеської обласної Ради Миру. Галина Вікторівна багато працює з дітьми: очолює секцію живопису в Одеському відділенні Спілки художників, є головою журі та організатором численних конкурсів дитячого малюнку в Одесі. Багато років під її керівництвом у Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі щорічно відбуваються Міжнародні виставки-конкурси дитячої творчості «Різдвяна зірка» та «Великоднє сяйво».

«Я сьогодні дуже рада бути на презентації такої прекрасної виставки і дуже добре, що у фойє нашого українського театру представлена така чудова виставка дитячих малюнків. Я впевнена, що будь-який європейський театр вважав би за честь прийняти таку виставку в себе. Відносно представлених робот хочу сказати, шо можливо тут ще не присутня рука майстра, але тут точно є дитяча безпосередність, а сьогодні це дуже важливо в сьогоднішньому злому світі. І ми повинні допомагати нашим діткам виправляти цей світ робити його добрішим, благополуччям і щасливішим», – підкреслила Валентина Гайдаєнко, перша заступниця голови Одеської обласної Ради миру, членкиня Національної спілки журналістів України, авторка кількох книг та багатьох статей, лауреатка премії газети «Вечірня Одеса» - «Люди справи».

Депутат Одеської обласної ради Олексій Кобильников виступив з короткою промовою, де подякував директорці театру Юлії Пивоваровій, за те, що вона відгукується на всі творчі ініціативи та підтримує їх. Подарував свою книгу-сповідь «Вогнеборці» та побажав подальших творчих успіхів учасникам виставки.

Продовжив обговорення виставки Президент клубу юних нобілістів Володимир Гнатенко, автор та співавтор багатьох наробіток з психології дитинства.

«Я дуже радий, що ми зберігаємо наші театри. Це дуже важливо. Ви сьогодні говорили про дитячі малюнки, відзначаючи що в них є щирість. Ця щирість, на мій погляд, створює особливу цілющу енергетику, якої нам так не вистачає в цей важкий час», - підкреслив Президент клубу юних нобілістів Володимир Гнатенко.

«Дуже велика подяка всім тим хто причетний до створення цієї чудової виставки. Як казав колись Пабло Пікассо: «я п'ять років вчився малювати як художник і усе останнє життя вчусь малювати як дитина». Тут насправді вирують дитячі емоції, але хочу зауважити що тут є декілька робіт які вже досить професійні, які можуть прийти наш доволі суворий виставком. Тому хочу побажати всім юним митцям подальшого розвитку, надбання майстерності і творчої наснаги!», - підкреслив Даниїл Рудий, заступник голови Одеського відділення Національної спілки художників України, художник, архітектор та дизайнер.

«Хочу сказати, що цими малюнками ми вшановуємо наші збройні сили. Я хотів би подякувати ЗСУ – нашим безстрашним воїнам-захисникам, завдяки яким ми сьогодні можемо проводити цей чудовий захід у відносній тиші. Царство небесне усім загиблим світла їм пам’ять, тільки наших журналістів які загиблі на цій страшній війні 79 чоловік», - зауважив Юрій Работін, Голова Одеської регіональної організації НСЖУ.

«Так сталося, що я дуже часто буваю на художніх заходах, в яких приймає участь Юрій Анатолійович Работін і мене найбільше хвилюють саме виставки дитячих робіт, вони вражають насамперед своєю яскравістю та виразністю художніх образів. Діти живуть у суспільстві і переживають разом з нами все те, що зараз триває - це війна, це життя… Тому маленький митець відчуває себе хазяїном свого полотна і там безмежно творить. Я сам із села, але і там, в школі у нас були уроки образотворчого мистецтва, де нас навчали основам рисунку та живопису. Дбайливі вчителі розповідали нам, тоді дітям, як правильно розуміти картини мирового класичного спадку, а зараз цього на жаль нема, але дуже хотілося б щоб воно все це повернулось хоча б для наших правнуків», - зауважив автор і виконавець Анатолій Себов.

На завершення, Анатолій Себов виконав свою пісню «Ми люди вільні» після чого усі присутні зробили колективний портрет на довгу пам'ять.