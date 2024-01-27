Оголошені результати конкурсу дитячого малюнку «Дивовижний світ Різдва» який проходив у стінах одеського Кафедрального собору Святого Павла (кірха).
Більшість творів, представлених на конкурс, передають казковий зимовий настрій, в яких природні силуети дивовижним чином підкреслюються яскравими колористичними рішеннями, притаманними само дитячому малюнку. Звісно, що персонажі у роботах виглядають казковими та загадковими, зануреними у яскраву феєрію!
Фахове журі до складу якого надійшли:
Голова журі – Дмитро ВЕЛИЧКО, заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри образотворчого мистецтва, декан художньо-графічного факультету Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», член Національної спілки художників України
Співголова журі – Іван ЛІПТУГА, Директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції одеської міської ради
Члени журі:
Тетяна КОВАЛЬЧУК – старший викладач кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки
Наталя ЛОЗА – заслужений художник України, доцент кафедри образотворчого мистецтва, член Національної спілки художників України
Микола ЛУКІН – декан відділення живопису Одеського художнього фахового коледжу ім. М. Б. Грекова
Анна НОСЕНКО – завідувач кафедри образотворчого мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки художників України
Яніна ТВЕРДОХЛІБОВА – завідувач кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки, кандидат педагогічних наук, член національної спілки дизайнерів України.
Поважне журі ретельно проаналізувало кожну, представлену на конкурс дитячу роботу та підвело підсумки.