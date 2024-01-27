Оголошені результати конкурсу дитячого малюнку «Дивовижний світ Різдва» який проходив у стінах одеського Кафедрального собору Святого Павла (кірха).

Більшість творів, представлених на конкурс, передають казковий зимовий настрій, в яких природні силуети дивовижним чином підкреслюються яскравими колористичними рішеннями, притаманними само дитячому малюнку. Звісно, що персонажі у роботах виглядають казковими та загадковими, зануреними у яскраву феєрію!

Фахове журі до складу якого надійшли:

Голова журі – Дмитро ВЕЛИЧКО, заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри образотворчого мистецтва, декан художньо-графічного факультету Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», член Національної спілки художників України

Співголова журі – Іван ЛІПТУГА, Директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції одеської міської ради

Члени журі:

Тетяна КОВАЛЬЧУК – старший викладач кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки

Наталя ЛОЗА – заслужений художник України, доцент кафедри образотворчого мистецтва, член Національної спілки художників України

Микола ЛУКІН – декан відділення живопису Одеського художнього фахового коледжу ім. М. Б. Грекова

Анна НОСЕНКО – завідувач кафедри образотворчого мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки художників України

Яніна ТВЕРДОХЛІБОВА – завідувач кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки, кандидат педагогічних наук, член національної спілки дизайнерів України.

Поважне журі ретельно проаналізувало кожну, представлену на конкурс дитячу роботу та підвело підсумки.