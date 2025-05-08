У Єрусалимському храмі відкрилася 31-ша міжнародна виставка «Великоднє сяйво»

7 травня 2025 року в Єрусалимському храмі жіночого монастиря відбулося урочисте відкриття 31-ої виставки фіналістів міжнародного конкурсу дитячої творчості «Великоднє сяйво». Цей масштабний мистецький проєкт був започаткований з метою підтримки обдарованих дітей, сприяння їхньому творчому зростанню та розвитку інтелектуального потенціалу.

Міжнародна виставка «Великоднє сяйво» вже понад три десятиліття об’єднує юних митців з усього світу. Протягом багатьох років у конкурсі беруть участь діти з різних країн, і цьогорічна експозиція — яскраве підтвердження безперервності цієї традиції. Вона презентує роботи дітей, які нині проживають як в Україні, так і в багатьох країнах Європи. Незважаючи на відстані й труднощі сьогодення, завдяки підтримці батьків і наставників, діти продовжують творити, ділитися світлом і теплом своїх сердець.

У творах юних авторів — щирі емоції, спостереження за навколишнім світом, глибоке переосмислення народних звичаїв та великодньої символіки. Дитяче бачення, казкова уява, прагнення до пізнання власного коріння і культурних традицій — усе це стало джерелом натхнення для майбутніх творчих злетів.

Цьогорічна виставка налічує 300 робіт, з яких близько 100 були відзначені дипломами. До експозиції увійшли твори, виконані в різноманітних техніках і матеріалах: акварель, гуаш, графіка, ляльки, вітражі, паперопластика, декоративні композиції тощо. Відбір здійснювало авторитетне журі на чолі з головою – членом Національної спілки художників України, почесним працівником культури України Галиною Лєкарєвою-Нікітіною.

За традицією, конкурс визначив кращі роботи у трьох номінаціях: живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво. У 2025 році свої творчі здобутки представили діти з України, Республіки Польща та США, що вкотре підтверджує інтернаціональний характер проєкту та його об’єднувальну силу.

«Великоднє сяйво» — це не просто виставка, це яскравий приклад того, як дитяча творчість може долати кордони, зберігати культурну спадщину й надихати надією навіть у найскладніші часи.