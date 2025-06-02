У Театрі Василька відкрили чудову виставку – свято дитячого таланту та миру

1 червня у фойє Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. С. Василька відбулося урочисте відкриття 31-ої виставки фіналістів міжнародного конкурсу дитячої творчості «Великоднє сяйво». Це вагома частина виставки дитячого образотворчого мистецтва, яка прибула з Єрусалимського храму Свято-Михайлівського жіночого монастиря міста Одеси, де до того експонувалася.

Ця подія стала справжнім святом мистецтва, приуроченим до Міжнародного дня захисту дітей та першого дня літа.

У фойє театру панувала тепла та зворушлива атмосфера. Відвідувачі з захопленням розглядали дитячі картини, інсталяції та аплікації, що передають світло, надію та віру в майбутнє. Ця виставка — не лише мистецька подія, а й вагомий крок у справі підтримки дитячих талантів. Уже понад тридцять років конкурс «Великоднє сяйво» надихає юних митців, допомагає їм зростати творчо та інтелектуально.

Ініціаторкою та організаторкою події виступила Одеська обласна Рада миру. На відкритті була присутня її очільниця, депутат Одеської обласної ради Таміла Афанасьєва, яка привітала присутніх з початком літа й зазначила:

«Театр нас полюбив, а ми полюбили театр. Вважаю, що це не остання виставка, яку ми представляємо в цьому поважному закладі культури. До речі, найближче дитяче свято — 20 листопада — ми знову зустрінемося тут і проведемо нову виставку».

Слова підтримки лунали і від голови Одеської регіональної організації НСЖУ Юрія Работіна, який, окрім привітань, подарував присутнім поетичні рядки власного авторства, підкресливши гармонію мистецтва слова та образу.

Очикуваною постаттю заходу стала Галина Лєкарєва-Нікітіна, художній керівник виставки, член НСЖУ та почесний працівник культури України:

«Ця виставка — плід нашої з Тамілою та матінкою Серафимою тридцятирічної праці. Минулорічна експозиція викликала великий резонанс, а професійні актори були вражені дитячими роботами. Зокрема, варто відзначити інсталяцію дітей із Чорноморська — вони вдруге поспіль отримують гран-прі. Ми всі можемо пишатися такими талановитими дітьми».

Особливу духовну глибину події надала матушка Серафима, настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря:

«Дорогі діти — герої нашого мистецького проєкту! Ми вдячні вам за ваш талант і натхненну працю. І щиро дякуємо Українському театру, який вдруге гостинно приймає нас у своїх благодатних стінах».

Завершення відкриття стало символічним: усі охочі мали змогу відвідати театральну виставу, що розпочалася одразу після урочистостей, створюючи ще одну нитку єдності між творчістю дітей та професійним мистецтвом.

Виставка «Великоднє сяйво» — це не просто конкурс. Це промінь надії, символ духовності, креативності та сили дитячої мрії, що допомагає українському суспільству вистояти і рухатися вперед — до миру і перемоги.