Киев оказался “на грани катастрофы”, а сохранение Украины, как независимого государства “под вопросом”. Об этом в интервью газете Financial Times заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в настоящее время стоит вопрос выживания независимости Украины.
”Сейчас вопрос о будущем нашей страны — сможем ли мы выжить как независимая страна или нет — остаётся открытым”, — сказал Кличко.
Он считает, что причина состоит в том, что “США настаивают на прекращении войны на неблагоприятных условиях”.
При этом российские авиаудары за последние два месяца “поставили Киев на грань катастрофы”. Повторяющиеся удары выводят из строя электричество, отопление и воду, рабочие это ремонтируют, затем российские войска снова начинают удары, вынуждая их возобновлять ремонт с нуля, добавил Кличко.