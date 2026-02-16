 
Київ на межі катастрофи, збереження незалежності України під питанням - Кличко

Киев оказался “на грани катастрофы”, а сохранение Украины, как независимого государства “под вопросом”. Об этом в интервью газете Financial Times заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в настоящее время стоит вопрос выживания независимости Украины. 

”Сейчас вопрос о будущем нашей страны — сможем ли мы выжить как независимая страна или нет — остаётся открытым”, — сказал Кличко.

Он считает, что причина состоит в том, что “США настаивают на прекращении войны на неблагоприятных условиях”.

При этом российские авиаудары за последние два месяца “поставили Киев на грань катастрофы”. Повторяющиеся удары выводят из строя электричество, отопление и воду, рабочие это ремонтируют, затем российские войска снова начинают удары, вынуждая их возобновлять ремонт с нуля, добавил Кличко.


