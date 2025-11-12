У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
Мэр Киева Виталий Кличко опасается, что после окончания войны в Украине многие молодые беженцы не вернутся на родину.
“Мы были бы счастливы, если бы половина молодых людей вернулась”, — заявил он во вторник в эфире немецкого телеканала Welt TV. Кличко объяснил это тем, что молодые люди в странах, куда они бежали, “достаточно быстро интегрируются в общество и выучивают язык”, а также создают семьи.
Условия для возвращения на родину, по его словам — это мир, рабочие места и уровень жизни, сопоставимый с европейским. После войны Украину ждут “огромные вызовы”, добавил Кличко.