«Пілоти F-16 із США та Нідерландів в Україні». Повітряні сили ЗСУ спростували статтю Intelligence Online (оновлено)

В Україні в останні тижні нібито сформували ескадрилью F-16, до якої вперше увійшли пілоти зі США та Нідерландів, повідомляє французьке видання Intelligence Online. Водночас начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував цю інформацію.

Деталі

Формування підрозділу відбувалося у суворій таємності, щоб забезпечити управління новими винищувачами. На цей момент завданням ескадрильї є захист неба над Київською областю, що регулярно зазнає російських масованих ударів, пише видання. «

Серед американських льотчиків в Україну нібито прибули ветерани бойових дій в Афганістані та Близькому Сході. З боку Нідерландів залучено пілотів, які пройшли підготовку в елітних європейських авіаційних школах, що спеціалізуються на сучасних тактичних методах повітряного бою та високотехнологічних операціях у повітрі.

Як уточнює Intelligence Online, іноземні льотчики підписали зі Збройними силами України (ЗСУ) тимчасові контракти, які передбачають ротацію кожні шість місяців та можливість продовження. При цьому вони не мають офіційних військових звань в українських військах та не включені до публічних списків.

Як пишуть журналісти, така ескадрилья практично щодня залучається для перехоплення російських крилатих ракет «Калібр» і Х-101, а також дронів «Герань-5». F-16 задіюють для патрулів, зокрема нічних, щоб максимізувати радіолокаційне покриття і здатність до швидкого реагування в небі.

Доповнено о 12:20. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що це фейк і видання йому невідоме. Він наголосив, що українські пілоти демонструють високі результати при використанні літаків, наданих партнерами, виконуючи завдання в умовах насиченої російської ППО, коли по них одночасно можуть випускатися кілька ракет. Інформацію, на його думку, поширювали для того, щоб оцінити реакцію ворога та підкреслити рівень підготовки та професіоналізму українських авіаторів.

Контекст

Ще у 2023 році в Повітряних силах ЗСУ заявляли, що іноземці за наявності відповідної військово-облікової спеціальності можуть проходити службу як пілоти або фахівці інженерно-авіаційного напряму.

В ніч на 17 лютого Росія атакувала Україну дронами Shahed, а вранці завдала ракетних ударів. Вибухи лунали у щонайменше шести регіонах. Повітряні сили відзвітували про збиття 20/20 крилатих ракет повітряного базування Х-101, 4/4 крилатих ракети «Іскандер-К», 1/1 керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 367 з 396 ворожих БпЛА.

F-16 – це багатофункціональний винищувач четвертого покоління. Перший політ відбувся ще в 1974 році. Літак добре піддається модернізації, тому за 50 років вийшло безліч його модифікацій. Перші F-16 Україна отримала влітку 2024 року.

