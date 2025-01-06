Зазнав поранення, але виконав бойове завдання і взяв у полон двох окупантів!!

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський у районі виконання бойових завдань за призначення нагородив почесними нагрудними знаками бійців 33 Окремої механізованої бригади. Серед відзначених – молодий уродженець Одещини, який до мобілізації працював інспектором на митниці. Як повідомив відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”, т.в.о. командира однієї з механізованих рот бригади працював на Білгород-Дністровському посту Одеської митниці державним інспектором відділу митного оформлення. Лейтенант прийшов на військову службу у серпні 2024 року, і з того часу успішно виконує бойові завдання у складі 33 ОМБр. Серед його неодноразових бойових виходів із підрозділом – «зачистка» та закріплення на ворожих позиціях, штурми і знищення техніки окупантів. Одна з особливо важливих місій поблизу н. п. Побєда – евакуація поранених побратимів з поля бою. Під щільним ворожим вогнем Ярослав зазнав поранення, контузії, але виконав поставлені перед ним завдання. Під командуванням офіцера бійці підрозділу знищили щонайменше 5 одиниць техніки й багато живої сили ворога. А також взяли в полон 2 росіян, які надали цінну інформацію про позиції та ресурс загарбників.

За мужність, тактичне мислення та видатні організаційні здібності, виявлені під час бойових дій, т.в.о. командира роти Ярослава серед інших військовослужбовців бригади Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський нагородив почесною відзнакою “Срібний хрест”. Для охочих детальніше дізнатися про умови військової служби у цьому військовому з’єднанні та поповнити лави сталевих воїнів у 33 ОМБр подають контактний номер телефону інформаційно-аналітичної служби: 099-162-73-86. Рекомендовано заповнити електронну форму анкети за посиланням

Наш кор.

(за матеріалами відділу зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”).

Фото відділення комунікацій 33 Окремої механізованої бригади.