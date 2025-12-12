 
Велич музики Адвенту: у Одеській кірсі Святого Павла прозвучали шедеври бароко і різдвяної традиції

Категория: Новини / Культура та мистецтво

7 грудня 2025 року, у тихий передсвятковий недільний вечір, під склепінням Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбувся натхненний концерт «Другий Адвент». Цей вечір став справжнім дарунком для всіх, хто цінує духовну музику, витончене бароко та тепло живого виконання.

Прекрасні голоси, бездоганна майстерність інструменталістів і продумана драматургія програми створили атмосферу глибокого внутрішнього миру, очікування та світла — саме того, що символізує Адвент.

У концерті взяли участь:
Вероніка Струк — орган та клавесин
Ірина Петрова — сопрано
Богдан Панченко — баритон
Ельвіра Паламарчук — ведуча концерту

Магія клавесина і органу

Вечір відкрила Адвент-соната ре мінор Й.-Ґ. Герцога у виконанні Вероніки Струк. Її тонке, проникливе звучання органу одразу занурило слухачів у атмосферу духовного роздуму.

Після цього концерт перемістився до клавесина:
арія Венери з опери «Дарданус» та арієта Геби з «Урочистості Геби» Ж.-Ф. Рамо у вишуканому виконанні Ірини Петрової у супроводі клавесина;
дві сонати Доменіко Скарлатті, відео відео у яких Вероніка Струк продемонструвала віртуозність та стильову чистоту;
— емоційно наповнена канцона Дж. Каччіні «Амаріллі» у виконанні Богдана Панченка, ніжно підкреслена тембром клавесина;
арія з кантати «Невдячна Лідія» А. Вівальді — барокова експресія й виразність, що особливо розкрили баритон Панченка.


Повернення до органу та розкриття голосів

Друга частина концерту знову наповнилася урочистим звучанням органу:
 «Урочиста арія» Рамо у виконанні Вероніки Струк;
арієтта з опери «Іпполіт та Арісія» у чистому, дзвінкому виконанні Ірини Петрової;
— чуттєвий дует Зіми та Адаріо з опери «Галантна Індія» — яскраве поєднання двох голосів, що створило особливий бароковий колорит.

Справжньою духовною перлиною стали три хоральні прелюдії на час Адвенту Й.-С. Баха з «Маленької органної книжечки»: ніжність BWV 599, урочистість BWV 600 і світла хода BWV 601 — все прозвучало надзвичайно глибоко й чисто.


Фінальні акорди, наповнені Різдвом

У заключному блоці прозвучали:
— арія із ораторії «Семела» Г.-Ф. Генделя у виконанні Ірини Петрової;
— зворушливе аріозо «Caro mio ben» Т. Джордані — проникливий виступ Богдана Панченка;
— світла арія «Domine Deus» з Gloria А. Вівальді — справжнє благословення для слухачів;
«Ridonami la calma!» Паоло Тості, де баритон Панченка зазвучав особливо тепло;
— і, на завершення, символ Різдва — «Тиха ніч», яку виконали у дуеті Ірина Петрова та Богдан Панченко.

Ця пісня, відома кожному з дитинства, стала емоційною кульмінацією концерту, об’єднавши всіх присутніх у спільному передчутті свята.

Свято духовної музики

Концерт «Другий Адвент» став справжнім зразком високої культури виконання, тонкого смаку та зворушливої щирості. Усі учасники продемонстрували не просто майстерність, а відданість мистецтву.

Під склепінням кірхи цього вечора панувала музика, яка торкається серця — тиха, щира, світла. Адвент триває, а разом із ним — очікування радості та надії.




