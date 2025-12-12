7 грудня 2025 року, у тихий передсвятковий недільний вечір, під склепінням Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбувся натхненний концерт «Другий Адвент». Цей вечір став справжнім дарунком для всіх, хто цінує духовну музику, витончене бароко та тепло живого виконання.
Прекрасні голоси, бездоганна майстерність інструменталістів і продумана драматургія програми створили атмосферу глибокого внутрішнього миру, очікування та світла — саме того, що символізує Адвент.
У концерті взяли участь:
Вероніка Струк — орган та клавесин
Ірина Петрова — сопрано
Богдан Панченко — баритон
Ельвіра Паламарчук — ведуча концерту
Магія клавесина і органу
Вечір відкрила Адвент-соната ре мінор Й.-Ґ. Герцога у виконанні Вероніки Струк. Її тонке, проникливе звучання органу одразу занурило слухачів у атмосферу духовного роздуму.
Після цього концерт перемістився до клавесина:
— арія Венери з опери «Дарданус» та арієта Геби з «Урочистості Геби» Ж.-Ф. Рамо у вишуканому виконанні Ірини Петрової у супроводі клавесина;
— дві сонати Доменіко Скарлатті, відео відео у яких Вероніка Струк продемонструвала віртуозність та стильову чистоту;
— емоційно наповнена канцона Дж. Каччіні «Амаріллі» у виконанні Богдана Панченка, ніжно підкреслена тембром клавесина;
— арія з кантати «Невдячна Лідія» А. Вівальді — барокова експресія й виразність, що особливо розкрили баритон Панченка.
Повернення до органу та розкриття голосів
Друга частина концерту знову наповнилася урочистим звучанням органу:
— «Урочиста арія» Рамо у виконанні Вероніки Струк;
— арієтта з опери «Іпполіт та Арісія» у чистому, дзвінкому виконанні Ірини Петрової;
— чуттєвий дует Зіми та Адаріо з опери «Галантна Індія» — яскраве поєднання двох голосів, що створило особливий бароковий колорит.
Справжньою духовною перлиною стали три хоральні прелюдії на час Адвенту Й.-С. Баха з «Маленької органної книжечки»: ніжність BWV 599, урочистість BWV 600 і світла хода BWV 601 — все прозвучало надзвичайно глибоко й чисто.
Фінальні акорди, наповнені Різдвом
У заключному блоці прозвучали:
— арія із ораторії «Семела» Г.-Ф. Генделя у виконанні Ірини Петрової;
— зворушливе аріозо «Caro mio ben» Т. Джордані — проникливий виступ Богдана Панченка;
— світла арія «Domine Deus» з Gloria А. Вівальді — справжнє благословення для слухачів;
— «Ridonami la calma!» Паоло Тості, де баритон Панченка зазвучав особливо тепло;
— і, на завершення, символ Різдва — «Тиха ніч», яку виконали у дуеті Ірина Петрова та Богдан Панченко.
Ця пісня, відома кожному з дитинства, стала емоційною кульмінацією концерту, об’єднавши всіх присутніх у спільному передчутті свята.
Свято духовної музики
Концерт «Другий Адвент» став справжнім зразком високої культури виконання, тонкого смаку та зворушливої щирості. Усі учасники продемонстрували не просто майстерність, а відданість мистецтву.
Під склепінням кірхи цього вечора панувала музика, яка торкається серця — тиха, щира, світла. Адвент триває, а разом із ним — очікування радості та надії.