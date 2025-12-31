 
Сьогодні, 12:00

Через масштаб руйнувань енергооб'єктів низку регіонів поки що неможливо повернути до графіків – Міненерго

Категория: Новини / Події

Из-за масштаба разрушений энергообъектов после атак РФ пока невозможно вернуть к графикам почасовых отключений левый берег Киева и ряд районов Киевской и Одесской областей.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Ольга Юхимчук.

Она подчеркнула, чточасть энергообъектов уже неоднократно подвергалась вражеским атакам.

"Каждое восстановление требует значительного времени и ресурсов, ведь уровень повреждений в регионах отличается. Именно из-за масштаба разрушений пока нет возможности вернуться к графикам почасовых отключений на левобережье Киева, в ряде районов Киевской области и в Одесской области", – проинформировала Юхимчук.

Она отметила, чтос начала массированных ракетно-дронових ударов по энергосистеме энергетики непрерывно восстанавливают поврежденные объекты.

"Все разрушенные и поврежденные врагом энергообъекты будут восстановлены", – заверила Юхимчук.

Россияне нанесли удары по энергообъектам в прифронтовых и приграничных областях. Вследствие этого на утро 30 декабря обесточено значительное количество потребителей на Черниговщине.


