Из-за масштаба разрушений энергообъектов после атак РФ пока невозможно вернуть к графикам почасовых отключений левый берег Киева и ряд районов Киевской и Одесской областей.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Ольга Юхимчук.

Она подчеркнула, чточасть энергообъектов уже неоднократно подвергалась вражеским атакам.

"Каждое восстановление требует значительного времени и ресурсов, ведь уровень повреждений в регионах отличается. Именно из-за масштаба разрушений пока нет возможности вернуться к графикам почасовых отключений на левобережье Киева, в ряде районов Киевской области и в Одесской области", – проинформировала Юхимчук.

Она отметила, чтос начала массированных ракетно-дронових ударов по энергосистеме энергетики непрерывно восстанавливают поврежденные объекты.

"Все разрушенные и поврежденные врагом энергообъекты будут восстановлены", – заверила Юхимчук.

Напомним:

Россияне нанесли удары по энергообъектам в прифронтовых и приграничных областях. Вследствие этого на утро 30 декабря обесточено значительное количество потребителей на Черниговщине.





Источник