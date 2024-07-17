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Сьогодні, 12:00

У середу "Укренерго" через спеку посилить обмеження електроенергії до 22:00

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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В Украине из-за роста потребления от жары четыре очереди отключений начнут действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди. 

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". 

В компании напомнили, что потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения. 

Если применено более трех очередей графиков - ограничения распространяются на большее количество потребителей. 

В пресс-службе также сообщили, что энергетики вернули в работу оборудование, которое 16 июля выходило из строя на одном из энергообъектов. Аварийные отключения во всех областях отменены. Сейчас действуют графики почасовых отключений. 

"17 июля облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. По прогнозу, сегодня жара удержится на максимальной отметке, соответственно - потребление также прогнозируется на рекордном уровне, что существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия", добавили в Укрэнерго. 

Напомним:

Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию к следующей весне и лету, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.




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