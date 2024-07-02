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Сьогодні, 16:00

3 липня графіки відключення світла діятимуть цілодобово

Категорія: Новини / Події

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В среду, 3 июля, графики отключений света будут применять в течение всех суток, большую часть которых будут ограничивать три очереди отключений одновременно. Об этом сообщает пресс-служба “Укрэнерго”.

“3 июля облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 — две очереди, в другие часы суток — три очереди отключений одновременно”, — говорится в сообщении.

Причина мер ограничения — высокий уровень энергопотребления из-за жары. Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах и страницах в соцсетях облэнерго.


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