В последние дни жители и гости Одессы наблюдают необычную картину: вода в море отошла от берега на десятки, а местами и сотни метров. Обнажились камни, песчаные мели и участки морского дна. В соцсетях это явление уже окрестили «отливом», хотя классических приливов и отливов в Черном море практически не бывает.

Как объясняют специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, основная причина – сильные северо-восточные ветры. Они буквально сдувают верхний слой воды от берега в открытое море. Эффект усиливается высоким атмосферным давлением: каждый дополнительный гектопаскаль способен понизить уровень воды примерно на один сантиметр.

Дополнительным фактором стала маловодность 2025 года. Из-за уменьшения притока крупных рек – Дуная, Днепра, Днестра и Южного Буга – уровень Черного моря стал более чувствительным к погодным колебаниям. Сухой и холодный воздух также ускоряет испарение воды.

Для морской экосистемы подобная ситуация является определённым стрессом: временно обнажаются места обитания мелких морских организмов. Однако специалисты подчёркивают, что угрозы или признаков катастрофы нет. Как только ветер сменит направление, вода быстро вернётся к береговой линии.

Таким образом, происходящее — природное и временное явление. Оно может выглядеть необычно и даже тревожно, но не является аномалией для Черного моря.

