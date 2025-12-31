 
Информация к новости
0
Сьогодні, 14:00

Чорне море в Одесі обміліло: через що вода відійшла від берега

Категория: Новини / Наука та освіта

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


В последние дни жители и гости Одессы наблюдают необычную картину: вода в море отошла от берега на десятки, а местами и сотни метров. Обнажились камни, песчаные мели и участки морского дна. В соцсетях это явление уже окрестили «отливом», хотя классических приливов и отливов в Черном море практически не бывает.

Как объясняют специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, основная причина – сильные северо-восточные ветры. Они буквально сдувают верхний слой воды от берега в открытое море. Эффект усиливается высоким атмосферным давлением: каждый дополнительный гектопаскаль способен понизить уровень воды примерно на один сантиметр.

Дополнительным фактором стала маловодность 2025 года. Из-за уменьшения притока крупных рек – Дуная, Днепра, Днестра и Южного Буга – уровень Черного моря стал более чувствительным к погодным колебаниям. Сухой и холодный воздух также ускоряет испарение воды.

Для морской экосистемы подобная ситуация является определённым стрессом: временно обнажаются места обитания мелких морских организмов. Однако специалисты подчёркивают, что угрозы или признаков катастрофы нет. Как только ветер сменит направление, вода быстро вернётся к береговой линии.

Таким образом, происходящее — природное и временное явление. Оно может выглядеть необычно и даже тревожно, но не является аномалией для Черного моря.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 