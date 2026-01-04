В результате атаки ударных дронов россиян в Одесской области произошло возгорание прицепа грузового автомобиля «Новой почты» со 110 посылками. Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора 31 декабря. Детали

Обломки вражеского дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала «Новой почты» ночью во время дроновой атаки.

Все работники находились в укрытии и не пострадали.

Из-за атаки загорелся прицеп грузового автомобиля, в котором находилось 110 посылок объявленной стоимостью 2,3 млн грн. Все они уничтожены.

«Новая почта» обещает компенсировать потерю отправлений.

«Мы уже связываемся с клиентами относительно возмещения», – добавили в компании.

Прицеп грузового автомобиля «Новой почты» сгорел 31 декабря из-за атаки россиян Фото ГСЧС Украины

Контекст

В ночь на 31 декабря Россия массированно атаковала ударными дронами Одессу. «Шахеды» также атаковали жилую, логистическую и энергетическую инфраструктуру региона. Известно по меньшей мере о шести пострадавших людях. Из них трое – дети: семимесячный младенец, девочка восьми лет и мальчик 14 лет. Все они в состоянии средней тяжести.

Согласно информации на сайте компании, «Новая почта» имеет 110 терминалов и депо по Украине, в частности крупнейшие объекты расположены в Киеве, Харькове, Хмельницком, Львове, Днепре, Одессе и Запорожье.

В ноябре 2024 года соучредитель группы Nova Вячеслав Климов в интервью ЭП рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России «Новая почта» потеряла около 300 отделений, 10 терминалов получили поражения или были полностью разрушены из-за террористических атак. Два терминала в Днепре и Полтаве не подлежат восстановлению. Ориентировочная сумма потерь «Новой почты» составляла в то время около 2,8 млрд грн.





Источник