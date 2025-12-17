Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы стороны защиты экс-президента Украины Виктора Януковича и оставил без изменений приговор Подольского районного суда г. Киева, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

“Приговор суда в отношении четвертого президента Украины и бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Украины — начальника Службы безопасности президента Украины вступил в законную силу. Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы стороны защиты и оставил без изменений приговор Подольского районного суда г. Киева. Согласно приговору суда, бывший президент Украины приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству”, — говорится в сообщении в Телеграме ведомства.

Отмечается, что Януковичу назначено наказание по совокупности совершенных преступлений, в том числе государственной измены и пособничества РФ в ведении против Украины агрессивной войны, за которые он приговором Оболонского районного суда г. Киева от 24.01.2019 был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Бывший заместитель начальника УГО Украины приговорен к 10 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство.

Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и при содействии представителей Российской Федерации, незаконно пересек государственную границу Украины воздушным путем и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих Управления государственной охраны.

Полет осуществлялся вне пунктов пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Осужденные вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика ВС РФ с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области до военного аэродрома в городе Ейск (РФ). В дальнейшем маршрут пролегал через г. Анапа, а затем — на военно-транспортном самолете, предоставленном ВС РФ, до военного аэродрома “Гвардейское” на территории Автономной Республики Крым.

В дальнейшем экс-президент принял решение окончательно покинуть территорию Украины при содействии вооруженных сил РФ. Находясь на территории воинской части черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в г. Севастополе, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. В результате часть работников государственной охраны вместе с ним морским путем выехала из г. Севастополя в РФ и на военную службу больше не вернулась.

Маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и Российской Федерации полностью контролировался и сопровождался сотрудниками федеральной службы охраны и военными южного военного округа РФ и согласовывался непосредственно с президентом Российской Федерации.





