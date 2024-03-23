Кабинет министров на заседании в пятницу, 22 марта, одобрил проект закона о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Повышение будет составлять от 34% до 136% от нынешнего уровня в зависимости от типа топлива. Повышение будет постепенное, начиная с июля 2024 года по январь 2028 года.

Минфин Украины сообщил, что внедрение положений законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет во втором полугодии 2024 года: