 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 14:00

Їм мало! Уряд пропонує підняти акциз на пальне

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Кабинет министров на заседании в пятницу, 22 марта, одобрил проект закона о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Повышение будет составлять от 34% до 136% от нынешнего уровня в зависимости от типа топлива. Повышение будет постепенное, начиная с июля 2024 года по январь 2028 года.

 Минфин Украины сообщил, что внедрение положений законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет во втором полугодии 2024 года:

  • от операций по реализации горючего – на 1,6 млрд грн в среднем за месяц. Из них 1,3 млрд грн от акцизного налога и 292 млн грн от налога на добавленную стоимость;
  • от операций по реализации промежуточных продуктов – на 4,5 млн грн в месяц от акцизного налога.



Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 