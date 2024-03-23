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Кабинет министров на заседании в пятницу, 22 марта, одобрил проект закона о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Повышение будет составлять от 34% до 136% от нынешнего уровня в зависимости от типа топлива. Повышение будет постепенное, начиная с июля 2024 года по январь 2028 года.
Минфин Украины сообщил, что внедрение положений законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет во втором полугодии 2024 года:
- от операций по реализации горючего – на 1,6 млрд грн в среднем за месяц. Из них 1,3 млрд грн от акцизного налога и 292 млн грн от налога на добавленную стоимость;
- от операций по реализации промежуточных продуктов – на 4,5 млн грн в месяц от акцизного налога.