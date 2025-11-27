Офіс Генпрокурора звинуватили у тиску на МОЗ для "знищення" одеської лікарні: ОГП заперечує

Адвокати одеських лікарів, яких судять через смерть пацієнта, звинуватили Офіс Генерального прокурора у тиску на Міністерство охорони здоров'я задля анулювання ліцензії медзакладу.

Йдеться про одеську приватну лікарню Odrex, де у 2023 році від раку помер відомий забудовник, і медиків якої тепер судять.

Юридична компанія "Міллер" заявила, що 7 листопада 2025 року заступниця Генпрокурора Марія Вдовиченко направила до МОЗ семисторінковий лист із вимогою провести позапланову перевірку Odrex та нібито "ухвалити рішення щодо повного припинення дії ліцензії".

За словами юристів, 20 листопада, після повторного листа-нагадування від ОГП, МОЗ оперативно видало наказ про позапланову перевірку лікарні.

У юридичній фірмі зазначають, що документи прокуратури не містять посилань на норми права, які дозволяли б вимагати такі дії від міністерства, а також містять твердження про нібито "дефекти допомоги" без рішення суду.

Також юридична компанія вбачає у діях ОГП низку порушень, зокрема: тиск поза межами повноважень прокурора; вимоги перевірити технічні параметри лікарні, не пов'язані зі змістом кримінального провадження; охоплення перевіркою періоду з 2020 року, хоча подія сталася у 2024 році; ігнорування мораторію на перевірки бізнесу.

"УП. Життя" звернулася до МОЗ та очікує на відповідь.

В ОГП редакції підтвердили, що звернулися до міністерства із "заявою про проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю)", після клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги, яку провів Департамент охорони здоров'я Одеської ОДА.

"За результатами оцінки встановлено низку суттєвих порушень у діяльності клініки, зокрема недотримання вимог законодавства під час призначення на посади лікарів, а також ведення медичної документації з відхиленнями від норм, визначених наказами МОЗ України.

Ці фактори мають значення для оцінки якості надання медичної допомоги та дотримання медичним закладом встановлених стандартів", – пояснили в Генпрокуратурі.

Там заявили, що наразі слідство зосереджене на "всебічному та неупередженому встановленні обставин події, а також перевірці дотримання медичним закладом вимог законодавства". При цьому перевірка МОЗ має встановити, чи відповідає діяльність клініки Odrex вимогам законодавства та чи забезпечують там належні умови для лікування пацієнтів.

Нагадаємо, 27 жовтня 2024 року в лікарні Odrex помер відомий одеський забудовник Аднан Ківан, який страждав на тяжку форму раку. Родина не висувала претензій та відмовилася від розтину, але у листопаді 2024 року – подала заяву.

Справу кваліфікували за статтею про умисне вбивство, що, на думку захисту, дозволило проводити обшуки та негласні слідчі дії. У жовтні 2025 року поліція затримала двох лікарів, яким висунули підозри.

Сама лікарня стверджувала, що зацікавлена в об'єктивному та незалежному розслідуванні й надала всі необхідні документи.

У юридичній фірмі "Міллер" вважають, що дії ОГП виходять за межі справи про можливу лікарську помилку, і цим приводом приховують спроби "рейдерського захоплення" закладу.

Медична спільнота також виступила із заявою на захист медиків після того, як одному з онкологів призначили домашній арешт як запобіжний захід.





Джерело