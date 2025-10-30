"Загрожує медичній спільноті": лікарі заявили про переслідування через смерть мільйонера в Одесі

Медична спільнота заявила про переслідування лікарів через арешт онколога, якого підозрюють у смерті 62-річного хворого на рак пацієнта в Одесі. Чоловік був відомим забудовником і мільйонером.

Рішення суду взяти онколога Віталія Русакова під домашній арешт вважають несправедливим його колеги зі професійної спільноти лікарів OncoHub та "Свій.Док".

Медики заявляють, що суддя не розглянув належним чином матеріали справи та аргументи адвоката лікаря, тому "фактично позбавив права на захист і знехтував базовими правами громадянина".

"Подібні дії створюють небезпечний прецедент, що підриває довіру до правосуддя і ставить під загрозу всю медичну спільноту [...] У країні, де судова система часто демонструє упередженість, а держава не гарантує реального захисту лікарям, єдиним щитом залишається професійна єдність і солідарність", – переконані у спільнотах лікарів.

Там наголосили, що лікування онкологічних захворювань "у жодній країні світу з будь-якими ресурсами не призводить до стовідсоткового виліковування".

Медики стверджують, що причиною смерті можуть стати ускладнення від лікування – "безпосередні наслідки обмежених ресурсів організму пацієнта з термінальною стадією раку".

"Такі випадки мають руйнівний ефект на моральний стан медичної спільноти, формують атмосферу страху й демотивують фахівців, що працюють у складних умовах війни, принижує честь і гідність людини! [...] Переслідування лікарів має бути припинено", – заявили в організаціях лікарів.Рішення суду про запобіжний захід також розкритикував і сам Віталій Русаков.

"Я переконаний: усі звинувачення безпідставні, і докази це підтверджують – потрібно лише, щоб суд почув. Подібні клінічні випадки трапляються щодня в лікарнях. Звинувачувати лікаря за неминучість перебігу хвороби – це абсурд. Я не боюся розгляду справи, але маю право на справедливий суд, де чують обидві сторони і їхні аргументи. Я завжди працював чесно, віддавав себе пацієнтам і їхнім родинам. Сьогодні мені боляче лише через те, що протягом найближчих двох місяців не зможу особисто допомагати людям", – написав лікар.

Джерела, наближені до лікаря, повідомили "УП. Життя", що Віталій Русаков не був лікуючим лікарем під час перебування у стаціонарі пацієнта, у смерті якого його підозрюють.

У судовому засіданні прокурор пояснив потребу застосувати до лікаря домашній арешт тим, що інакше лікар нібито спробує вплинути на свідків у справі, змінити медичну документацію та намагатиметься виїхати за кордон.

На підтвердження останнього в суді заявили, що лікар буцімто не є військовозобов’язаним, тому може без перешкод покинути країну. За словами медика, його адвокати надали документи, які це заперечують, однак на рішення судді це не вплинуло.

"Насправді я військовозобов’язаний, пройшов ВЛК і офіційно заброньований. Я активно виїжджаю за кордон із 2023 року у робочі відрядження як медичний працівник. Беру участь у міжнародних конференціях, обмінююсь досвідом, представляючи українську медицину на міжнародному рівні і, наголошую, завжди повертався в країну. Я і клініка "Одрекс" ніяк не можемо змінити минулу медичну документацію, бо вона неодноразово проходила рецензію і судово-медичну експертизу після вилучення в ході слідства. Суд вислухав наші беззаперечні доводи, але, на жаль, це не змінило рішення, і мене фактично ізолювали без права надавати хірургічну допомогу", – пояснив лікар.

Крім того, на засіданні були пацієнти, які чекають своєї черги на операцію у Русакова, та публічні люди, готові взяти його на поруки. Лікар стверджує, що суд відмовився вислухати присутніх.

Медик зауважує, що попри ухвалення 27 жовтня рішення про запобіжний захід, повний текст документа з аргументацією причини обмеження досі не відомий. Відтак його захисники не можуть ознайомитися з мотивами суду, щоб оскаржити домашній арешт.

Повний текст рішення планують оголосити лише 31 жовтня – у четвертий день із п’ятиденного строку на апеляційне оскарження. Віталій Русаков стверджує, що так його захисники матимуть на підготовку документів "години, а не дні". Якщо суд вищої інстанції не змінить рішення, лікар не зможе допомагати пацієнтам найближчі два місяці.

"Я з повагою ставлюся до рішень суду і використовую законні шляхи їхнього оскарження. Наразі команда готує апеляційну скаргу. Я маю намір захищати своє ім’я, професійну репутацію та право лікаря виконувати свої професійні обов’язки. Однак, подробиці справи не можу детально розповідати через таємницю слідства та медичну таємницю. Моя позиція незмінна: лікар не повинен ставати об’єктом тиску за виконання професійних обов’язків чесно та відповідально. Я не боюся справедливого суду і буду доводити свою правоту в законний спосіб", – переконаний медик.



Про яку справу про смерть пацієнта йдеться?

Нещодавно правоохоронці вручили підозри в неналежному лікуванні двом медикам, які надавали допомогу хворому на рак 62-річному одеському бізнесмену. За даними ЗМІ, йдеться про Аднана Ківана, який помер у жовтні 2024 року.

Слідство встановило, що чоловік проходив лікування у приватному медичному закладі Одеси. Висновки експертизи показали, що смерть пацієнта була "умовно попереджуваною" – за умови своєчасної діагностики та належного лікування чоловік міг прожити довше.

"Однак лікарі приватної клініки припустилися суттєвих порушень у наданні медичної допомоги. Унаслідок цього в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті", – стверджують правоохоронці.

Медики отримали підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків – частина 1 статті 140 Кримінального кодексу. Лікарям загрожує до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до п’яти років.

Згодом суд відправив під домашній арешт на два місяці одного з медиків – Віталія Русакова. У медичних спільнотах стверджують, що сторона захисту оскаржує це рішення в апеляції.

Раніше на Сумщині до одного року виправних робіт засудили лікаря, який вимагав у пацієнтки майже 76 тисяч гривень за встановлення ендопротеза.

Примітка: текст змінено. Додано інформацію про перебіг судового засідання та позицію Віталія Русакова.





