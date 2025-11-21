Вряд ли стоит удивляться, когда речь идет о человеке, который имеет документально подтвержденную историю личных нападок на журналисток. Недавнее высказывание Дональда Трампа стало трендом в сети.

До того, как президент США Дональд Трамп изменил свою позицию и объявил, что поддержит решение Палаты представителей о публикации документов по делу Эпштейна, один из корреспондентов явно задел его за живое, задав вопрос об этих документах. Ответ Трампа, а это было сексистское оскорбление, стал вирусным.

В прошлую пятницу, обращаясь к журналистам на борту Air Force One, Трампа спросили о недавно опубликованных электронных письмах осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, в частности о тех, в которых упоминался президент.

Эпштейн назвал Трампа "опасным", написал, что "встречал очень плохих людей... но не таких плохих, как Трамп", и утверждал, что президент США "знал о девочках".

Трамп заявил о своей неосведомленности в этом вопросе и сказал, что внимание должно быть сосредоточено на других лицах, упомянутых в электронных письмах, включая бывшего президента США Билла Клинтона.

Когда Кэтрин Люси, корреспондентка Bloomberg в Белом доме, попыталась задать вопрос об Эпштейне, Трамп повернулся к ней и сказал: "Тихо. Тише, хрюшка".

Хотя его замечание в самолете Air Force One поначалу не вызвало большого резонанса, внимание к нему было привлечено в интернете. Критики обвинили Трампа в попытке "заткнуть рот" женщинам-журналисткам с помощью "унизительных высказываний".

Ведущий CNN Джейк Таппер назвал этот инцидент "отвратительным и совершенно неприемлемым" в эфире X, а бывшая ведущая Fox News Гретхен Карлсон охарактеризовала замечание как "мерзкое и унизительное".

Представитель Белого дома, когда его попросили прокомментировать слова Трампа, сказал: "Этот репортер вел себя неподобающим и непрофессиональным образом по отношению к своим коллегам в самолете". При этом никаких доказательств данного утверждения представлено не было.

"Если вы собираетесь давать, то должны уметь и брать", - говорится в заявлении, переданном The Guardian.

На просьбу уточнить, какие именно действия Люси были "неподобающими", Белый дом не ответил.

Пренебрежительная фраза "Тише, хрюшка" стала трендом в интернете, и многие публикуют изображения Трампа в виде свиньи.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который использует социальные сети, чтобы победить Трампа в его собственной игре, возглавил движение, подражая меметической войне Трампа.

Многие в сети последовали Гевину Ньюсому, подчеркивая недостойные президента США выпады Трампа.





Источник