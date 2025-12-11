 
Учора, 10:00

“Місцеве самоврядування під тиском: Михайло Поживанов розкрив механізми впливу влади на мерів” ВІДЕО

Категория: Новини / Авторська колонка


Юрій  Работін привітав та представив гостя студії Михайла Поживанова
  Михайло Поживанов — народний депутат чотирьох скликань, колишній заступник міністра економіки, заступник мера Києва, доктор наук.
 – Має значний досвід у місцевому самоврядуванні, зокрема як мер Маріуполя.
 – Він був одним із розробників змін до Конституції щодо питань місцевого самоврядування.

Михайло Поживанов розповів про процесс створення розділу Конституції про місцеве самоврядування
 – Працював над 11-м розділом Конституції (статті 140–148).
 – Багато його пропозицій було враховано.
 – Він брав активну участь у розробці Закону «Про місцеве самоврядування», подавши разом із колегами близько 800 правок, більшість з яких парламент підтримав.

До чого призвело недопрацювання у фінансовій частині реформ
 – Міністр фінансів того часу попросив не фіксувати в законі механізми фінансування місцевого самоврядування, пообіцявши врахувати їх у Бюджетному кодексі.
 – Обіцянка не була виконана, через що місцеве самоврядування залишилося фінансово залежним від центральної влади, яка могла «вручну» управляти громадами через субвенції.

Михайло Поживанов навів історичні приклади втручання центральної влади в роботу органів місцевого самоврядування
 – Приклади з Києвом: спроба Кучми у 2002 році усунути мера Омельченка та призначити свого ставленика.
 – Конституційний Суд зупинив ці дії, підтвердивши, що мер столиці не може бути замінений указом президента.

Сучасні проблеми: паралельні військові адміністрації
 – За законом військові адміністрації повинні відповідати лише за оборону.
 – Але після початку війни вони почали втручатися у функції місцевого самоврядування.
 – Цим механізмом центральна влада фактично отримала важелі впливу на мерів міст.

Михайло Поживанов вказав на політичну природу конфліків з мерами різних міст з боку центральної влади
 – Нагадуються випадки усунення міських голів Запоріжжя, Сум, Чернігова.
 – Приклад Вадима Трощенка (Чернігів): він відіграв ключову роль у захисті міста у 2022 році, але згодом був усунутий — на думку Поживанова, мотиви політичні.

Ситуація з мером Одеси Геннадієм Трухановим
 – Михайло Поживанов критикує ситуацію, коли після багаторічних розмов про подвійне громадянство питання «раптово» використали в політичній боротьбі.
 – Вказує, що громада Одеси не вимагала відставки Труханова, а електронні петиції підписували переважно мешканці західних областей.

Правові принципи, які мають діяти щодо міських голів
 – Міський голова обирається громадою, і лише громада через міську раду має право висловити йому недовіру.
 – Центральна влада не повинна втручатися в місцеве самоврядування, замінюючи його військовими адміністраціями або політичними рішеннями.

Підтримка оборони громадами
 – Михайло Поживанов підкреслює, що місцеві ради виконували важливу роль у забезпеченні оборони та життєзабезпечення міст у перший період війни.
 – Наводить приклади власних контактів із місцевою владою щодо підтримки виробників дронів та інших ініціатив.


 




