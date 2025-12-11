“Місцеве самоврядування під тиском: Михайло Поживанов розкрив механізми впливу влади на мерів” ВІДЕО

Юрій Работін привітав та представив гостя студії Михайла Поживанова
Михайло Поживанов — народний депутат чотирьох скликань, колишній заступник міністра економіки, заступник мера Києва, доктор наук.
– Має значний досвід у місцевому самоврядуванні, зокрема як мер Маріуполя.
– Він був одним із розробників змін до Конституції щодо питань місцевого самоврядування.
Михайло Поживанов розповів про процесс створення розділу Конституції про місцеве самоврядування
– Працював над 11-м розділом Конституції (статті 140–148).
– Багато його пропозицій було враховано.
– Він брав активну участь у розробці Закону «Про місцеве самоврядування», подавши разом із колегами близько 800 правок, більшість з яких парламент підтримав.
До чого призвело недопрацювання у фінансовій частині реформ
– Міністр фінансів того часу попросив не фіксувати в законі механізми фінансування місцевого самоврядування, пообіцявши врахувати їх у Бюджетному кодексі.
– Обіцянка не була виконана, через що місцеве самоврядування залишилося фінансово залежним від центральної влади, яка могла «вручну» управляти громадами через субвенції.
Михайло Поживанов навів історичні приклади втручання центральної влади в роботу органів місцевого самоврядування
– Приклади з Києвом: спроба Кучми у 2002 році усунути мера Омельченка та призначити свого ставленика.
– Конституційний Суд зупинив ці дії, підтвердивши, що мер столиці не може бути замінений указом президента.
Сучасні проблеми: паралельні військові адміністрації
– За законом військові адміністрації повинні відповідати лише за оборону.
– Але після початку війни вони почали втручатися у функції місцевого самоврядування.
– Цим механізмом центральна влада фактично отримала важелі впливу на мерів міст.
Михайло Поживанов вказав на політичну природу конфліків з мерами різних міст з боку центральної влади
– Нагадуються випадки усунення міських голів Запоріжжя, Сум, Чернігова.
– Приклад Вадима Трощенка (Чернігів): він відіграв ключову роль у захисті міста у 2022 році, але згодом був усунутий — на думку Поживанова, мотиви політичні.
Ситуація з мером Одеси Геннадієм Трухановим
– Михайло Поживанов критикує ситуацію, коли після багаторічних розмов про подвійне громадянство питання «раптово» використали в політичній боротьбі.
– Вказує, що громада Одеси не вимагала відставки Труханова, а електронні петиції підписували переважно мешканці західних областей.
Правові принципи, які мають діяти щодо міських голів
– Міський голова обирається громадою, і лише громада через міську раду має право висловити йому недовіру.
– Центральна влада не повинна втручатися в місцеве самоврядування, замінюючи його військовими адміністраціями або політичними рішеннями.
Підтримка оборони громадами
– Михайло Поживанов підкреслює, що місцеві ради виконували важливу роль у забезпеченні оборони та життєзабезпечення міст у перший період війни.
– Наводить приклади власних контактів із місцевою владою щодо підтримки виробників дронів та інших ініціатив.