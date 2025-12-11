“Місцеве самоврядування під тиском: Михайло Поживанов розкрив механізми впливу влади на мерів” ВІДЕО

Юрій Работін привітав та представив гостя студії Михайла Поживанова

Михайло Поживанов — народний депутат чотирьох скликань, колишній заступник міністра економіки, заступник мера Києва, доктор наук.

– Має значний досвід у місцевому самоврядуванні, зокрема як мер Маріуполя.

– Він був одним із розробників змін до Конституції щодо питань місцевого самоврядування.

Михайло Поживанов розповів про процесс створення розділу Конституції про місцеве самоврядування

– Працював над 11-м розділом Конституції (статті 140–148).

– Багато його пропозицій було враховано.

– Він брав активну участь у розробці Закону «Про місцеве самоврядування», подавши разом із колегами близько 800 правок, більшість з яких парламент підтримав.

До чого призвело недопрацювання у фінансовій частині реформ

– Міністр фінансів того часу попросив не фіксувати в законі механізми фінансування місцевого самоврядування, пообіцявши врахувати їх у Бюджетному кодексі.

– Обіцянка не була виконана, через що місцеве самоврядування залишилося фінансово залежним від центральної влади, яка могла «вручну» управляти громадами через субвенції.

Михайло Поживанов навів історичні приклади втручання центральної влади в роботу органів місцевого самоврядування

– Приклади з Києвом: спроба Кучми у 2002 році усунути мера Омельченка та призначити свого ставленика.

– Конституційний Суд зупинив ці дії, підтвердивши, що мер столиці не може бути замінений указом президента.

Сучасні проблеми: паралельні військові адміністрації

– За законом військові адміністрації повинні відповідати лише за оборону.

– Але після початку війни вони почали втручатися у функції місцевого самоврядування.

– Цим механізмом центральна влада фактично отримала важелі впливу на мерів міст.

Михайло Поживанов вказав на політичну природу конфліків з мерами різних міст з боку центральної влади

– Нагадуються випадки усунення міських голів Запоріжжя, Сум, Чернігова.

– Приклад Вадима Трощенка (Чернігів): він відіграв ключову роль у захисті міста у 2022 році, але згодом був усунутий — на думку Поживанова, мотиви політичні.

Ситуація з мером Одеси Геннадієм Трухановим

– Михайло Поживанов критикує ситуацію, коли після багаторічних розмов про подвійне громадянство питання «раптово» використали в політичній боротьбі.

– Вказує, що громада Одеси не вимагала відставки Труханова, а електронні петиції підписували переважно мешканці західних областей.

Правові принципи, які мають діяти щодо міських голів

– Міський голова обирається громадою, і лише громада через міську раду має право висловити йому недовіру.

– Центральна влада не повинна втручатися в місцеве самоврядування, замінюючи його військовими адміністраціями або політичними рішеннями.

Підтримка оборони громадами

– Михайло Поживанов підкреслює, що місцеві ради виконували важливу роль у забезпеченні оборони та життєзабезпечення міст у перший період війни.

– Наводить приклади власних контактів із місцевою владою щодо підтримки виробників дронів та інших ініціатив.



