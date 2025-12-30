СОЧ в украинской армии: Сырский рассказал, как можно решить проблему

Проблема самовольного оставления части военнослужащими еще даже на этапе базовой общевойсковой подготовки остается одной из самых серьезных в украинской армии. Чтобы ее решить, необходим комплекс общегосударственных мер.

Над этим вопросом должны работать не только военные, но и главы областных районных администраций, заявил в интервью "24 каналу" главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

"Они должны готовить людей, прежде всего, морально к защите своего государства, чтобы они шли в ряды армии с пониманием того, что выполняют свой гражданский долг – защищать государство, землю, население, язык – все, что составляет ценность для нас", – отметил он.

В свою очередь военные, по мнению Сырского, должны обеспечить комфортный и безболезненный переход человека из гражданской жизни в военную.

"Это начинается с момента его попадания в ТЦК, затем – в учебный центр. Там много случаев СОЧ. Этот переход особенно важен на первом этапе, когда для человека все ново и происходит переформатирование с одного образа жизни на другой – военный", – объяснил главком, добавив, что в армии "все жестко".

Сырский считает, что основное внимание должно быть учтено процессу подготовки – созданию нормальных условий для проживания, для проведения занятий.

"Потому что, когда инструктор учит, а тот, кто должен учиться, не хочет овладеть, результат будет 100% отрицательный. Но тут должно быть осознание того, что человек от этого инструктора должен получить все, что он знает. Потому что именно это может спасти его жизнь и поможет убить как можно больше врагов", – подчеркнул генерал.

На прошлой неделе подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что одной из главных причин ухода бойцов в СОЧ является недоверие к командирам.

В свою очередь военный омбудсмен Ольга Решетилова считает, что виной всему – слабая мотивация новобранцев, из-за чего значительное количество случаев СОЧ приходится именно на учебные центры. Еще одним определяющим фактором она назвала постоянную угрозу жизни. По ее словам, многие люди в критический момент выбирают несколько лет за решеткой вместо риска погибнуть на фронте.

Ранее нардеп Роман Костенко заявил, что в Верховной Раде могут рассмотреть законопроект, предусматривающий наказание за самовольное оставление части.

Также сообщалось, что военнослужащим, которые возвращаются в армию после СОЧ, не грозит однозначная отправка в ДШВ или штурмовые полки, но и тыловые части им не светят.





